Finlandia Abre Investigación Penal por Tala Masiva para Centro de Datos de Google

La Policía finlandesa ha anunciado una investigación penal tras las denuncias por tala masiva en un sitio que estaría destinado a un centro de datos de Google. La investigación preliminar tiene en la mira a Tuike Finland Oy, empresa filial de Google en el país nórdico.

Las imágenes del posible delito ambiental han causado indignación en Finlandia: 250 mil árboles fueron talados en el municipio de Muhos, en el centro del país, en el emplazamiento de un nuevo centro de datos de Google. Previamente, el gigante tecnológico había anunciado que se trataba de su mayor inversión en Europa, por 15 mil millones de dólares.

Además de la tala masiva, ahora las autoridades finlandesas investigan malos manejos en el suministro de agua que habría de alimentar la zona.

“Se han detectado ambigüedades y deficiencias en el drenaje y la gestión del agua en la obra del proyecto del centro de datos de Tuike Finland Oy”, explicó la Policía en un comunicado. Google es señalada por haber talado 530 hectáreas en los municipios de Muhos y Kajaani antes de haber completado los estudios ambientales.

Por ello, las autoridades ordenaron el 6 de octubre que se detuvieran las medidas preparatorias que alteraban el medio ambiente en Muhos, así como en otro emplazamiento.

Según declaró Google, la empresa inició los trabajos preparatorios basándose en su interpretación de las autorizaciones exigidas por la legislación pertinente. Las autoridades ya han advertido que, por la magnitud del caso, la investigación preliminar podría ser prolongada. Se anticipa que concluya hasta 2027.

Los centros de datos son imprescindibles para el desarrollo de la inteligencia artificial; por ello, las grandes empresas tecnológicas invierten en su construcción alrededor del mundo. No obstante, estas obras suelen generar rechazo en los sitios donde se construyen, debido a su consumo de electricidad y de recursos naturales.

Como ejemplo, N+ Focus investigó en 2025 la controversia alrededor de un centro de datos en Querétaro.