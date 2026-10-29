Medio Ambiente

Finlandia Abre Investigación Penal por Tala Masiva para Centro de Datos de Google

La tala de 250 mil árboles en el sitio destinado a un centro de datos ha provocado indignación en el país nórdico y ha descubierto varios posibles delitos ambientales

Tala de árboles en el norte de Finlandia en sitio destinado a centro de datosInvestigan daños ambientales vinculados a construcción de centro de datos de Google en Finlandia. Foto: Rueters

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