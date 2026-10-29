Medio Ambiente

¿A Qué Hora Cierran los Verificentros en Edomex el 31 de Octubre 2026 por Fecha Límite?

El gobierno del Estado de México amplió los horarios de los Verificentros en la fecha límite para algunos automovilistas

A Qué Hora Cierran los Verificentros en Edomex el 31 de Octubre 2026El calendario de verificación de Edomex señala el sábado 31 de octubre de 2026 como fecha límite. Foto: Cuartoscuro
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¿A Qué Hora Cierran los Verificentros en Edomex el 31 de Octubre 2026 tras Ampliación de Horarios por Fecha Límite? | N+