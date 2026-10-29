¿A Qué Hora Cierran los Verificentros en Edomex el 31 de Octubre 2026 por Fecha Límite?

Los Verificentros del Estado de México ampliaron sus horarios en la fecha límite para algunos automovilistas, por lo que acá te decimos a qué hora cierran estos centros de verificación vehicular, el sábado 31 de octubre de 2026.

En meses anteriores, la Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible de Edomex dio a conocer cómo quedó el Calendario de Verificación Vehicular para el Segundo Semestre de 2026, y este sábado será la última oportunidad para algunos carros.

Por este motivo, el Gobierno del Estado de México anunció un horario especial para los Centros de Verificación Vehicular este 31 de octubre, para que los automovilistas cumplan con su obligación ambiental.

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¿Para quiénes es la fecha límite de verificación el 31 de octubre?

El calendario de verificación de Edomex señala el sábado 31 de octubre de 2026 como el último día para los vehículos cuyo engomado es rojo y su último número de placa es 3 o 4, que desean obtener los hologramas "0", "1" y "2".

Los automovilistas que tienen un auto con las características antes mencionadas, tuvieron dos meses para realizar el trámite en septiembre y octubre; mientras que los propietarios de autos con engomado verde y el último dígito numérico de placa es 1 y 2, lo también lo pueden hacer en octubre, pero su fecha límite es hasta el 30 de noviembre de 2026.

De esta manera, el sábado se cumplirá la tercera fecha límite en el calendario de verificación de Edomex del segundo semestre 2026. Así las fechas:

Engomado Amarillo - Terminación de Placa 5 o 6 - Julio y Agosto | Fecha límite 31 de agosto.

Engomado Rosa - Terminación de Placas 7 u 8 - Agosto y Septiembre | Fecha Límite 30 de septiembre.

Engomado Rojo - Terminación de Placa 3 o 4 - Septiembre y Octubre | Fecha Límite 31 de octubre.

Engomado Verde - Terminación de Placa 1 y 2 - Octubre y Noviembre | Fecha Límite 30 de noviembre.

Engomado Azul - Terminación de Placa 0 y 9 - Noviembre y Diciembre | Fecha Límite 31 de diciembre.

¿A qué hora cierran los Verificentros Edomex el 31 de octubre 2026?

Los Centros de Verificación Vehicular en Edomex ampliarán su horario de atención hasta las 19:00 horas este sábado, con el objetivo de que todos los automovilistas a los que les llega la fecha límite puedan cumplir con su obligación ambiental.

Los verificentros del territorio mexiquense suelen brindar servicio hasta las 15:00 horas todos los sábados, sin embargo se tomó la decisión de otorgar cuatro horas más de atención para que todos tengan la oportunidad de hacer el trámite.

Para programar tu cita de verificación en Edomex, debes acceder a este link: https://citaverificacion.edomex.gob.mx/RegistroCitas/ e ingresar los datos de tu vehículo, además de elegir el verificentro y el horario de tu preferencia.

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