Maquiladoras Suspenden Actividades por Hechos de Violencia en Matamoros, Tamaulipas

Algunas empresas maquiladoras de Matamoros, Tamaulipas, suspendieron actividades este jueves debido a los bloqueos registrados en distintos puntos de la ciudad, en medio de los operativos de fuerzas federales.

La suspensión de labores se da como medida preventiva ante las afectaciones viales y la situación de seguridad que se registra en el municipio, donde se reportaron bloqueos con unidades de transporte público en diferentes avenidas.

Los bloqueos también se extendieron a Río Bravo, donde se reportaron afectaciones en puntos como la calle Francisco I. Madero, la autopista a la altura del caracol y la caseta de Nuevo Progreso.

Ante estos hechos, autoridades recomendaron a la población evitar las zonas afectadas, utilizar vías alternas y mantenerse informada a través de los canales oficiales.

A estas medidas se suma la suspensión temporal del servicio de transporte, en medio de las afectaciones viales y las recomendaciones de las autoridades de evitar las zonas con bloqueos.

La empresa Cedro de México, suspendió actividades ante los bloqueos registrados en distintos puntos de la ciudad, en medio de los operativos de fuerzas federales.

Olson International compartió que el personal del segundo y tercer turno de este jueves debe mantenerse resguardado por lo que esos turnos se mantendran suspendidos.