Seguridad

Maquiladoras Suspenden Actividades por Hechos de Violencia en Matamoros, Tamaulipas

Algunas empresas emitieron comunicados para que los trabajadores se mantengan resguardados

Maquiladoras de Matamoros Suspenden Actividades por Bloqueos en la CiudadMaquiladoras de Matamoros Suspenden Actividades. Foto: N+

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Bloqueos en Matamoros y Río Bravo obligan a maquiladoras a cerrar. Autoridades piden evitar áreas afectadas y usar vías alternas.

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