Seguridad

Atienden Bloqueos en Carreteras de Tamaulipas Luego de Situación de Riesgo en Matamoros

Ante estos hechos, elementos de seguridad acudieron a ambos puntos para realizar labores de vigilancia y seguridad

Atienden Bloqueos en Carretera de Tamaulipas Luego de Situación de Riesgo en MatamorosAtienden Bloqueos en Carretera de Tamaulipas Luego de Situación de Riesgo en Matamoros. Foto: SSP

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Bloqueos en carreteras de Tamaulipas tras situación de riesgo en Matamoros.

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