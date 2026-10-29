Atienden Bloqueos en Carreteras de Tamaulipas Luego de Situación de Riesgo en Matamoros

Se reportaron bloqueos en dos de las principales carreteras de Tamaulipas, el primer incidente se registró en la carretera Victoria-Matamoros, a la altura del kilómetro 45, en la zona del puente Purificación, en el municipio de Padilla. El segundo bloqueo afectó la carretera Victoria-Monterrey, en el kilómetro 39, a la altura del ejido El Barretal.

Por otra parte, en atención a las acciones de vigilancia sobre las vías de comunicación de la entidad, personal de la Guardia Estatal de Apoyo Carretero brindó auxilio ante el incendio de un tractocamión registrado en el kilómetro 47 de la Carretera Federal 101.



Los efectivos adscritos a la Estación Segura Vicente Norte detectaron la unidad en llamas durante sus recorridos de prevención, por lo que de inmediato implementaron un dispositivo de abanderamiento y resguardo perimetral para evitar incidentes y coordinar el flujo vehicular en la zona.



Asimismo, los elementos solicitaron la intervención del Cuerpo de Bomberos del municipio de Padilla para sofocar las llamas y controlar el siniestro. Con estas acciones, la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas (SSPT) reitera su compromiso de brindar auxilio oportuno y salvaguardar a los usuarios en las carreteras del estado.

Ante estos hechos, elementos de seguridad acudieron a ambos puntos para realizar labores de vigilancia y seguridad, mientras exhortaron a los automovilistas a tomar vías alternas.

También se reportaron bloqueos con unidades del transporte público en diferentes vialidades de Matamoros, Tamaulipas, entre ellas la avenida Pedro Cárdenas y Periférico, así como Virgilio Garza Ruiz, en el acceso a la avenida Leyes de Reforma.

La Vocería de Seguridad de Tamaulipas informó sobre los puntos afectados hoy jueves 29 de octubre por estos bloqueos en distintos sectores de la ciudad:

Manuel Cavazos Lerma y Calixto Ayala, colonia Obrera.

Sendero Nacional y Emilio Portes Gil, colonia Los Arados.

Pedro Cárdenas y Agapito González, colonia Infonavit Buenavista.

Emilio Portes Gil y Pedro Cárdenas, colonia La India.

Avenida 12 de Marzo y Constituyentes, colonia Puerto Rico.

Avenida Pedro Cárdenas y Brecha 18, ejido La Luz.

Chapultepec y Primero de Mayo, colonia Esteros San Pablo.

Laura Villar y calle Primera, colonia Modelo.

Por su parte, Secretaría de Educación de Tamaulipas (SET) informó que se suspendieron las clases del turno vespertino de este jueves en todos los niveles educativos de Matamoros, tanto en escuelas públicas como particulares.

De igual manera, en algunas empresas maquiladoras de Matamoros, Tamaulipas, suspendieron actividades este jueves debido a los bloqueos registrados en distintos puntos de la ciudad, en medio de los operativos de fuerzas federales

Posteriormente, la Vocería de Seguridad informó que se liberó la circulación sobre la carretera Victoria-Matamoros a la altura del municipio de Padilla.