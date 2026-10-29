Seguridad

Liberan Vialidades tras Bloqueos en Matamoros, Tamaulipas

Las acciones se concentraron en el retiro de unidades, objetos y obstáculos colocados sobre estos cruces

Liberan Bloqueos en MatamorosLiberan Bloqueos en Matamoros. Foto: N+

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