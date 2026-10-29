Liberan Vialidades tras Bloqueos en Matamoros, Tamaulipas

Luego de los bloqueos registrados en diversas vialidades de Matamoros, autoridades y personal operativo iniciaron las labores para liberar las zonas afectadas y restablecer la circulación vehicular.

Las acciones se concentraron en el retiro de unidades, objetos y obstáculos colocados sobre las calles con el objetivo de permitir el tránsito seguro de automovilistas y unidades de emergencia.



Durante varias horas se realizaron trabajos en diferentes sectores de la ciudad para despejar las principales rutas de circulación. Conforme avanzaron las maniobras, se reabrieron gradualmente los accesos afectados, mientras las autoridades mantuvieron presencia en las zonas intervenidas para supervisar las labores y atender cualquier incidente relacionado con la movilidad.

Esto a raíz de los bloqueos con unidades del transporte público en diferentes vialidades de Matamoros, Tamaulipas, entre ellas la avenida Pedro Cárdenas y Periférico, así como Virgilio Garza Ruiz, en el acceso a la avenida Leyes de Reforma.

Por su parte, La Vocería de Seguridad de Tamaulipas informó sobre la detención de un objetivo prioritario, el cual ya está a disposición de las autoridades correspondientes