África ‘No Está Ganando’ la Batalla contra el Ébola y Suma Más de 10 mil Contagios

Jean Kaseya, director general de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de África (CDC África), afirmó que el continente “no está ganando” la batalla contra el ébola. El funcionario advirtió que se necesita hacer más contra la epidemia que se ha propagado desde la República Democrática del Congo hacia otros países.

Esta semana, el país donde surgió el actual brote del virus confirmó que rebasó los 10 mil contagios. La epidemia comenzada en mayo de este año ha cobrado casi 5 mil muertes desde su inicio, pero aún no da signos de ralentización.

Este mes se detectaron 11 casos en Kenia. Los contagios cobraron la vida de dos personas, una de ellas se había contagiado en Uganda.

También Nigeria ha confirmado su primer caso. La paciente, originaria de Uganda, es esposa de un diplomático suizo.

Ante el aumento de los contagios, Jean Kaseya llamó a redoblar los esfuerzos contra la epidemia durante una cumbre virtual con ministros de salud.

“Juntos, acordamos preparar a cada país, coordinarnos a través de nuestras fronteras y mantener esas fronteras abiertas mientras seguimos de cerca la situación”, dijo.

Autoridades sanitarias temen que el actual brote del virus Bundibugyo alcance al ocurrido entre 2014 y 2016 en África occidental. Aquella epidemia sumó 28 mil contagios y provocó más de 11 mil muertos.

EDG