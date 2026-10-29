Internacional

África ‘No Está Ganando’ la Batalla contra el Ébola y Suma Más de 10 mil Contagios

Jean Kaseya, director de los CDC África, admitió que el continente se está quedando atrás con la epidemia del ébola

Entierra de una mujer embarazada fallecida por ébolaLos CDC África señalan que no se está ganando la batalla contra el ébola. Foto: Reuters

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