Brote de Ébola Se Extiende por África: Nigeria Anuncia su Primer Contagio y Buscan a un Paciente

La actual epidemia de ébola suma 4 mil 381 muertes en la República Democrática del Congo. Pese a los esfuerzos internacionales, el brote no ha cedido y ahora se extiende a otros países de la región. Ahora Nigeria ha reportado su primer caso.

La paciente es una mujer que viajó desde Uganda y que ahora se encuentra hospitalizada en Abuya, capital de Nigeria. Al respecto, Muhamad Ali Pate, ministro de Salud, explicó en un comunicado donde instó a los centros de salud públicos y privados del país a mantenerse en alerta máxima:

“La paciente, una mujer que llegó recientemente a Nigeria en un vuelo internacional procedente de Uganda, fue internada en un hospital privado, donde recibió atención médica durante varios días antes de que se confirmara el diagnóstico”.

En este momento, las autoridades nigerianas han identificado 44 contactos cercanos a la paciente. No obstante, el personal sanitario continúa laborando para identificar a otras personas que podrían haber estado expuestas, como son personal sanitario, pacientes, cuidadores y personas que interactuaron con la paciente durante el viaje.

El actual brote de ébola comenzó en mayo en Ituri, al noreste de la República Democrática del Congo. Ha sumado decenas de contagios en la vecina Uganda, así como nueve contagios en Kenia.

En este caso, una sola persona que vivía en la República Democrática del Congo contagio a otras ocho antes de fallecer. Patrick Amoth, director de Sanidad, declaró en un comunicado:

“Los nueve casos pertenecen a un mismo foco de contagio y, a día de hoy, no hay indicios de transmisión fuera de este grupo”.

Hasta la fecha, 134 personas que tuvieron contacto con el paciente han sido puestas en cuarentena. Las autoridades de Kenia aún buscan a un contacto.

El gobierno de Estados Unidos ha emitido un mensaje a sus connacionales en el que recomienda reconsiderar viajes próximos hacia Kenia debido a los posibles riesgos sanitarios.

EDG