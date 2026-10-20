Internacional

Brote de Ébola Se Extiende por África: Nigeria Anuncia su Primer Contagio y Buscan a un Paciente

Hasta el momento la epidemia suma más de 4 mil muertes en la República Democrática del Congo; se presentan casos en Kenia, Uganda y ahora Nigeria

Funeral de mujer embarazada que murió de ébola en la República Democrática del CongoEpidemia de ébola se extiende por África. Foto: Reuters

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