Detienen a Falsos Policías de Tránsito que Operaban en Iztapalapa, CDMX; Así los Descubrieron

En la Ciudad de México la seguridad es uno de los temas prioritarios, especialmente la relacionada con temas viales, por esta razón, elementos de Tránsito de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), llevan a cabo operativos en distintos puntos de las 16 alcaldías, sin embargo, unos delincuentes aprovecharon esto para extorsionar a personas.

La secretaría de Seguridad Ciudadana dio a conocer los detalles de la detención de dos hombres que se hacían pasar por elementos de la Subsecretaría de Control de Tránsito para exigir dinero a automovilistas, en calles de la alcaldía Iztapalapa.

Según las investigaciones la detención fue posible luego de que oficiales de la Dirección General de Asuntos Internos tomaron conocimiento de que, en el cruce del Eje 5 y la calle 16 de Marzo, en la colonia Leyes de Reforma Tercera Sección, ocurrían presuntas irregularidades.

Ahí se percataron de que dos sujetos portaban uniformes similares a los utilizados por el personal de Tránsito. Fue entonces que al acudir a verificar la situación, corroboraron que los sospechosos usaban uniformes falsos o que no correspondían a los autorizados por la SSC.

“Los interceptaron y les realizaron una revisión preventiva conforme a los protocolos de actuación policial, sin que los hombres pudieran acreditar su adscripción a la dependencia”, indicó la corporación.

Por esta razón, los hombres de 29 y 52 años de edad, fueron detenidos e informados de sus derechos constitucionales antes de su traslado ante el Ministerio Público.

Durante el cruce de información se detectó que el hombre de 52 años tiene tres ingresos al Sistema Penitenciario de la CDMX, los más recientes por delitos de robo a negocio sin violencia y robo, ambos en 2025. Mientras que en 2016 fue señalado por tentativa de homicidio calificado.

¿Cómo distinguir a un policía de tránsito falso?

En marzo de 2022, el entonces titular de la SSC, Omar García Harfuch, presentó un Programa de Renovación de la Policía de Tránsito, el cual destacó por la rehabilitación de un cuerpo especial capacitado de la Subsecretaría de Control de Tránsito, el cual está facultado únicamente para imponer infracciones de tránsito a través de su celular.

“Sus integrantes contarán con una certificación, utilizarán uniformes y vehículos distintivos para su fácil identificación; estarán equipados con cámaras de solapa y tendrán acceso a incentivos que promuevan su carrera policial”, dijo el funcionario en conferencia de prensa junto a la entonces jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum.

Un mes después, los oficiales de Tránsito autorizados para infraccionar comenzaron a utilizar un dispositivo electrónico y la aplicación de “Mi Policía”. Además, su uniforme lleva una banda distintiva en el brazo con la leyenda “Autorizado para infraccionar”.

Las personas acreedoras a una sanción tienen derecho a solicitar a los agentes que muestren el distintivo y aplicativo, con la finalidad de corroborar los motivos y montos que se capturen.

Además, los ciudadanos pueden conocer si un policía de tránsito es “oficial” con la aplicación “Mi Policía”. En esta app se coloca el número de placa y se despliegan los datos del agente. También pueden llamar a LOCATEL (56 58 11 11 ) y directamente solicitar la consulta. Los policías preventivos no están autorizados para infraccionar.

EPP