Seguridad

Detienen a Falsos Policías de Tránsito que Operaban en Iztapalapa, CDMX; Así los Descubrieron

Los sospechosos operaban en diversas calles de la alcaldía Iztapalapa

Los sospechosos operaban en calles de la alcaldía IztapalapaFoto: Archivo | Cuartoscuro
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