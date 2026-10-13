'Despido Inventado ', el Nuevo Fraude contra Negocios Familiares en México: Así Funciona

En México la ley protege a los trabajadores en contra de irregularidades o despidos injustificados, sin embargo, ahora hay personas que usan la legislación para cometer fraude en contra de negocios familiares o pequeñas empresas; así opera el “despido inventado”.

La Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo CONCANACO SERVYTUR), alertó por una nueva práctica de presuntos fraudes y simulaciones laborales. Por esta razón, “llamó a revisar la agenda laboral” con la finalidad de que se incorpore “la realidad de quienes sostienen la mayoría de las fuentes de empleo en México”.

Según las autoridades, el modus operandi detectado se lleva a cabo de la siguiente manera: una persona es contrada, trabaja una semana o unos días de manera normal, pero deja de presentarse sin dar aviso.

Sin embargo, aproximadamente 15 días después presenta una demanda laboral por despido injustificado. El supuesto empleado obtiene una liquidación que puede oscilar entre los 50 mil y 70 mil pesos.

“Para una empresa mediana, el golpe es difícil de absorber; para un negocio familiar con uno o dos empleados, puede representar la ganancia de un mes o más, comprometiendo directamente su supervivencia”, explicó la Confederación.

En ese sentido, el presidente del organismo, Octavio de la Torre de Stéffano, indicó que un caso de despido injustificado debe repararse, pero esto no debe aplicarse en un “despido inventado”.

"El despido injustificado debe repararse. El despido inventado debe investigarse. La justicia laboral debe proteger los derechos de los trabajadores y dar certeza a los negocios que cumplen”, aseguró.

Los dueños de pequeñas empresas y negocios familiares han externado su preocupación, debido a que una demanda simulada no solo afecta el patrimonio, ya que también orilla a la informalidad, todo lo contrario, a lo que persigue la justicia laboral.

De acuerdo con el artículo 46 de la Ley Federal del Trabajo (LFT), el trabajador o el patrón podrá rescindir en cualquier tiempo la relación de trabajo, por causa justificada, sin incurrir en responsabilidad.

Una de las causas de recisión de la relación de trabajo, sin responsabilidad para el patrón, es que el trabajador tenga más de tres faltas de asistencia en un período de 30 días, sin permiso del patrón o sin causa justificada (Fracción X).

El organismo hizo un llamado a la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, así como al Congreso de la Unión, para revisar la agenda laboral y hacer modificaciones en la materia, especialmente para los negocios familiares.

Estos se definen como unidades económicas en las que una o varias personas vinculadas por lazos de parentesco poseen una participación significativa en el capital, ejercen control en la toma de decisiones y tienen la intención de asegurar la continuidad del negocio a través de generaciones.

“Son la columna del empleo en México, representan el 95.5% de las unidades económicas y merecen reglas que reconozcan su realidad”, indicó en un comunicado.

Ahora la Confederación impulsará en las cámaras la orientación necesaria para identificar y combatir presuntas prácticas del fraude “despido inventado” o simulación laboral, con el objetivo de reunir evidencia, identificar patrones y canalizar irregularidades ante las autoridades.

EPP