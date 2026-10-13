Economía

'Despido Inventado ', el Nuevo Fraude contra Negocios Familiares en México: Así Funciona

Los comercios pueden perder entre 50 a 70 mil pesos con estas prácticas; piden combatir la simulación laboral

Las pequeñas empresas o negocios familiares pueden perder miles de pesos por estas prácticasFoto: Cuartoscuro
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