Deportes

Harry Kane Se Queda en el Bayern Múnich; Así Sería su Nuevo Contrato con el Club

El delantero inglés es uno de los grandes candidatos para ganar el Balón de Oro 2026

Harry Kane, jugador de la selección de Inglaterra, durante un partido de la UEFA Nations LeagueHarry Kane, jugador de la selección de Inglaterra, durante un partido de la UEFA Nations League | Foto: AFP

Escucha este artículo

00:00
-00:00
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+