Harry Kane Se Queda en el Bayern Múnich; Así Sería su Nuevo Contrato con el Club

Harry Kane es actualmente no solo uno de los mejores delanteros del mundo, sino que está en la discusión por ser el mejor jugador del planeta. Luego de su deslumbrante rendimiento en la temporada 2025-2026, el atacante inglés de 33 años de edad es uno de los máximos candidatos para ganar el Balón de Oro y se ha consolidado como una pieza clave en el proyecto del Bayern Múnich.

Tan solo en la campaña anterior, Kane disputó 51 partidos a nivel de club y anotó la sorprendente cantidad de 61 goles. Además, fue crucial para que la selección de Inglaterra se quedara con el tercer lugar del Mundial 2026. Por todo esto, la conversación acerca de su futuro se fue incrementando en los últimos meses, pues su contrato actual con el equipo bávaro finaliza en junio de 2027.

Esto quiere decir que en enero, Harry Kane podría negociar su llegada a otro club para unirse gratis el próximo verano, algo que sin duda el Bayern Múnich querrá evitar a toda costa, pues el valor actual del goleador es de 60 millones de euros, según el portal especializado Transfermarkt.

Además, la directiva del club alemán ha sido clara con sus intenciones de mantener a Harry Kane entre sus filas a largo plazo. Karl-Heinz Rummenigge, exjugador y actual miembro del Consejo de Administración en el Bayern Múnich, declaró hace unos días que el inglés permanecerá en el equipo. "Espero, y además estoy muy seguro, de que Harry extenderá su contrato pronto", dijo el directivo alemán.

Así será el nuevo contrato de Harry Kane con el Bayern Múnich

De acuerdo con múltiples reportes en la prensa europea, Harry Kane y el Bayern Múnich están muy cerca de concretar la renovación del contrato del futbolista. El acuerdo sería para que el jugador de la selección inglesa permanezca en el club hasta 2029 con la posibilidad de extender por un año más, hasta 2030.

De momento no se sabe si ya hay una fecha para que se haga oficial, pero se reporta que la intención de Kane es permanecer en la Bundesliga con el máximo ganador de Alemania.