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Con Gol de Cristiano Ronaldo, el Al Nassr Gana en Liga de Campeones de la AFC

El club Al Nassr recuperó la confianza luego de la derrota en la primera fecha y CR7 volvió a sonreír por reconciliarse con las redes

Cristiano Ronaldo festeja el 2-0 que marcó con su equipo, Al Nassr, ante el FK Neftchi FerganaCristiano Ronaldo festeja el 2-0 que marcó con su equipo, Al Nassr, ante el FK Neftchi Fergana. Foto: AlNassr Saudi Club

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