Con Gol de Cristiano Ronaldo, el Al Nassr Gana en Liga de Campeones de la AFC

En la Jornada 2 de la Liga de Campeones de la AFC, el club Al Nassr venció al FK Neftchi Fergana. De esta manera, el equipo de Cristiano Ronaldo sumó su primera victoria, luego de que en la primera fecha cayó ante el Al Ain.

Con un gol de CR7, el Al Nassr superó 3-1 al FK Neftchi Fergana y sumó sus primeros tres puntos en la Champions asiática. Luego cayó otro tanto de Ángelo Gabriel y un autogol de Anvarjon Gofurov. Mientras que Alisher Odilov recortó distancias por el equipo visitante.

El partido Al Nassr vs FK Neftchi Fergana fue de amplio dominio del equipo en el que milita Cristiano, que además se vio beneficiado por la expulsión de Ikrom Aliboyev a los 65 minutos de juego.

Luego de que Ángelo Gabriel marcó el 1-0 al minuto 33 del partido, Cristiano Ronaldo hizo el 2-0 a los 42’: Luego de que un compañero le bajó la pelota en el área chica, el astro brasileño la conectó de media vuelta y la mandó al fondo de las redes.

A pesar de que el equipo usbeko recortó distancias en la segunda parte, con el tanto de Alisher Odilov a los 51, el destino del encuentro se definió con la tarjeta roja para Aliboyev. Así que la visita tuvo que ver, ya diezmada, como Anvarjon Gofurov mandaba la pelota a su propia meta de manera accidental para el 3-1 definitivo a los 78 minutos.

Con este resultado, el Al Nassr se ubicó en la octava posición del Grupo B, mientras que el FK Neftchi Fergana se estancó en el séptimo escalón, con el mismo número de puntos (3) pero mejor porcentaje de goleo.

Cristiano Ronaldo ha vuelto a sonreír, se le vio bastante animado, luego del mal momento que pasó en la reciente Fecha FIFA, cuando dejó la concentración de la selección de Portugal, molesto por las decisiones del entrenador nacional.

Justo en estos días el presidente de la Federación Portuguesa de Futbol (FPF), Pedro Proenca, señaló que CR7 tiene una "gran voluntad" para volver a la selección lusa pese a los desacuerdos con el seleccionador Jorge Jesus, que también mostró su predisposición a recibirlo de nuevo.

Proenca afirmó que "es el momento de hacer un llamamiento a la tranquilidad y a la serenidad", y destacó que el deseo de que Cristiano vuelva "es colectivo".

"Hay una voluntad expresada por todos. Esto incluye a la Federación, al presidente de la FPF, al seleccionador, al capitán y a los jugadores. Todos, sin excepción, queremos volver a estar juntos en noviembre", destacó el federativo.

Cristiano Ronaldo, de 41 años, abandonó de forma abrupta la concentración de su selección el pasado 30 de septiembre por diferencias con Jorge Jesus, tras no haber sido alineado en el partido contra Noruega en Oslo el 27 de ese mismo mes (1-2). El motivo fue la decisión del timonel de hacerlo calentar durante media hora y luego no mandarlo al terreno de juego.

Con información de N+

RGC