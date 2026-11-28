Una combi de transporte público chocó contra la trabe de un puente sobre el boulevard Adolfo López Mateos, frente al Palacio Municipal de Atizapán de Zaragoza, Estado de México. El accidente también involucró a un automóvil que circulaba delante de la unidad de pasajeros y provocó afectaciones a la circulación en la zona.

Tras el impacto, pasajeros de la combi resultaron afectados. Sin embargo, hasta el momento se desconoce cuántas personas pudieron haber sufrido lesiones y cuál es su estado de salud.

Al lugar llegaron paramédicos, elementos de Protección Civil y Bomberos, así como agentes de Seguridad Pública municipal, quienes trabajan para atender la emergencia y agilizar el tránsito vehicular.

A través de sus redes sociales, el Gobierno de Atizapán de Zaragoza informó sobre el accidente y confirmó la presencia de los cuerpos de emergencia frente a las instalaciones del Palacio Municipal.

Ante esta situación, las autoridades recomendaron a los automovilistas reducir la velocidad y conducir con precaución al circular por el boulevard Adolfo López Mateos, debido a que el incidente afecta el paso de los vehículos.

Hasta el momento, el Ayuntamiento no ha proporcionado información sobre las causas que originaron el choque ni ha confirmado el número de personas lesionadas.

Por ello, se recomienda a quienes transiten por este tramo mantener una distancia prudente entre vehículos, evitar maniobras repentinas y facilitar el paso de las unidades de emergencia.

Asimismo, las autoridades piden no detenerse para observar el accidente, ya que esta práctica puede generar mayor congestionamiento y dificultar las labores de atención a los pasajeros afectados.