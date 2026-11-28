La carretera Picacho-Ajusco, ubicada en la alcaldía Tlalpan de la Ciudad de México (CDMX), registró presencia de nieve, lo que dejó postales invernales en la zona, de acuerdo con una publicación de SASSLA Clima.

A través de sus redes sociales, la cuenta compartió imágenes de las condiciones en el kilómetro 22.5 de esta vialidad, donde incluso se observa la formación de muñecos de nieve.

Así luce la nieve en carretera Picacho-Ajusco, en Tlalpan. Foto: Oswaldo Molina

Parque permanece cerrado por seguridad

SASSLA Clima recordó que el parque permanece cerrado para proteger a los visitantes, por lo que pidió a la población evitar acudir a este sitio.

Asimismo, recomendó a quienes transiten por la carretera Picacho-Ajusco manejar con precaución ante las condiciones que se presentan en la zona.

Nieve en carretera Picacho-Ajusco, en Tlalpan. Foto: X @betoceta

Cabe mencionar que en el Cerro Xocotépetl, Jocotitlán, del Estado de México, también se reportó este fenómeno con hasta 20 centímetros de nieve.

Las autoridades municipales cerraron el acceso hasta nuevo aviso por seguridad de la población.

Es importante destacar que se activó Alerta Naranja por la persistencia de lluvias fuertes de este 28 de noviembre y para la madrugada del día siguiente en todas las demarcaciones de la Ciudad de México. Por lo que la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil recomienda mantenerse informado y atender las indicaciones.

Medidas preventivas en caso de asistir a eventos masivos

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil emitió una serie de recomendaciones en caso de asistir a eventos masivos, como evitar obstaculizar áreas de circulación o evacuación, acordar un punto de reunión, no descuidar a menores de edad y esperar a que las salidas sean despejadas.

Si se presenta una emergencia, las autoridades solicitaron atender las recomendaciones anteriormente señaladas o llamar al 911 para recibir asistencia, esto con la intención de salvaguardar la integridad de la población.