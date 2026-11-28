La primera tormenta invernal en México dejó bajas temperaturas, lluvias, vientos, nevadas y caída de nieve y aguanieve en zonas montañosas del país.

La presencia de este fenómeno está afectando al menos a 17 entidades del país, principalmente a Jalisco, Colima, Michoacán, Zacatecas, San Luis Potosí y Nuevo León.

En la Ciudad de México, se activaron alertas por lluvias fuertes y frío, así como vientos de hasta 50 kilómetros por hora.

Para este sábado, las condiciones climáticas no mejorarán e incluso los termómetros descenderán pronunciadamente en buena parte del país.

Al observar los mapas satelitales, se puede observar que el frío abarca la Mesa del Norte, la Central y el oriente del territorio nacional.

De acuerdo con los mapas de temperatura del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), los lugares más fríos este viernes fueron en La Rosilla, Durango, que estuvo a 9.5 grados bajo cero.

Le siguieron dos comunidades del estado de Chihuahua: Cumbres de Majalca, con temperatura de -6.8, y San Juanito, con una marca de -5.9.

El SMN pronosticó para este mes de noviembre, que está a punto de terminar, un promedio nacional de 13.6 grados; mientras que para diciembre rondará los 11.5 grados.

Estados afectados por primera tormenta invernal 2026

El mismo organismo de Conagua señaló que para este sábado 28 de noviembre, la primera tormenta invernal se mantendrá sobre el occidente del territorio mexicano y además de frío, generará precipitaciones.

Habrá lluvias puntuales torrenciales en zonas de Guerrero; lluvias intensas en Puebla y Oaxaca; muy fuertes en Michoacán, Estado de México y Morelos; y fuertes en la Ciudad de México, Tlaxcala y Veracruz; y lluvias con chubascos en el occidente de México.

Seguirá el ambiente frío a muy frío en entidades de la Mesa del Norte, Mesa Central y del oriente, así como probabilidad de caída de nieve o aguanieve en cimas montañosas, superiores a los 2,800 msnm de Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Tlaxcala, Puebla y Veracruz.

Así estarán las lluvias y las temperaturas mínimas este sábado

Se espera que el domingo mejoren las condiciones climáticas, una vez que la primera tormenta invernal comience a debilitarse. Mientras tanto, estas serán las temperaturas mínimas:

De -10 a -5 °C con heladas durante la madrugada del sábado: zonas serranas de Durango y Chihuahua.

De -5 a 0 °C con heladas durante la madrugada del sábado: zonas serranas de Baja California, Sonora, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Michoacán, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala y Puebla.

De 0 a 5 °C con posibles heladas durante la madrugada del sábado: zonas serranas de Jalisco, Colima, Guanajuato, Querétaro, Ciudad de México, Morelos, Veracruz y Oaxaca.

Mientras que las precipitaciones, que también están siendo impulsadas por estos fenómenos fríos, serán las siguientes:

Lluvias intensas con puntuales torrenciales (150 a 250 mm): Guerrero (costa, centro y este).

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Oaxaca (oeste) y Puebla (suroeste).

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Michoacán (este y sureste), Estado de México (sur) y Morelos.

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Ciudad de México, Tlaxcala y Veracruz (centro).

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Nayarit, Jalisco, Colima, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Chiapas, Tabasco y Quintana Roo.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Zacatecas, Campeche y Yucatán.

Posible caída de nieve o aguanieve: zonas por arriba de 2,800 msnm de Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Tlaxcala, Puebla y Veracruz.

Ante este panorama climático, la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) pidió a la población fortalecer las medidas de autocuidado y mantenerse atenta a las condiciones del entorno.

Sobre todo porque el frío estará acompañado de lluvias fuertes, rachas de viento y posible caída de nieve o aguanieve en distintas regiones del país.

Ante el descenso de temperatura, se recomienda utilizar ropa abrigadora en varias capas, proteger especialmente cabeza, manos y pies, y prestar atención a niños, adultos mayores y personas con discapacidad.

Para mantener una temperatura adecuada en el hogar, se debe favorecer la ventilación cuando se utilicen calentadores y evitar el uso de anafres o braseros en espacios cerrados.

Con información de N+

ICM