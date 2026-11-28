La nieve, la aguanieve y el granizo son fenómenos meteorológicos que pueden provocar la caída de partículas de hielo o mezclas de agua congelada. Aunque suelen confundirse por su apariencia, existen diferencias en su composición y en las condiciones atmosféricas que permiten su formación.

De acuerdo con información del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), estos fenómenos dependen de factores como la temperatura, la humedad y el movimiento del aire en las distintas capas de la atmósfera.

¿Cómo se forma la nieve?

La nieve es una precipitación compuesta por cristales de hielo que se unen entre sí hasta formar los característicos copos.

Se produce cuando el vapor de agua presente en las nubes pasa directamente al estado sólido y forma cristales de hielo. Estos crecen y se agrupan hasta adquirir el tamaño suficiente para caer hacia la superficie.

Para que la nieve llegue al suelo sin derretirse, las condiciones de temperatura durante su descenso deben permitir que los copos permanezcan congelados.

Dependiendo de la intensidad de la precipitación y de las condiciones térmicas, puede acumularse sobre calles, vehículos, techos, árboles y otras superficies.

¿Qué es la aguanieve y cómo se produce?

La aguanieve es una precipitación que puede presentarse como una mezcla de lluvia y nieve o en forma de pequeños gránulos de hielo.

Se produce cuando los copos de nieve atraviesan capas de aire más cálidas y comienzan a derretirse, pero encuentran nuevamente temperaturas bajas durante su descenso, lo que permite que parte del agua vuelva a congelarse.

A diferencia del granizo, la aguanieve no necesita desarrollarse dentro de una nube de tormenta con fuertes corrientes de aire ascendentes.

¿Cómo se forma el granizo?

El granizo está compuesto por bolas o fragmentos de hielo que pueden alcanzar diferentes tamaños y formas. Su formación ocurre principalmente dentro de nubes de tormenta conocidas como cumulonimbos.

De acuerdo con información del SMN, estas nubes presentan corrientes de aire ascendentes y descendentes que mantienen las partículas de hielo en movimiento.

Durante ese proceso, los cristales de hielo entran en contacto con gotas de agua que se congelan sobre su superficie. El procedimiento puede repetirse varias veces, lo que provoca que el granizo acumule capas de hielo y aumente de tamaño.

Cuando las partículas adquieren demasiado peso y las corrientes de aire ya no pueden mantenerlas suspendidas, caen hacia la superficie.

El Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred) advierte que las granizadas pueden ocasionar daños en viviendas, vehículos y cultivos, además de provocar inundaciones cuando el hielo se acumula y obstruye los sistemas de drenaje.

¿Cuál es más peligroso?

Los tres fenómenos pueden representar riesgos, dependiendo de su intensidad, duración y de las condiciones en las que se presentan.

La nieve puede dificultar la circulación vehicular, reducir la visibilidad y provocar acumulaciones sobre caminos y estructuras.

El aguanieve puede generar superficies resbaladizas y complicar el tránsito, especialmente cuando las temperaturas se mantienen cerca o por debajo de los cero grados Celsius.

Por su parte, el granizo puede provocar daños materiales, romper cristales, afectar vehículos y ocasionar lesiones a las personas. Su impacto depende principalmente del tamaño de las partículas y de la intensidad de la tormenta.

Ante cualquiera de estos fenómenos, las autoridades recomiendan mantenerse atentos a los avisos del Servicio Meteorológico Nacional y seguir las indicaciones de Protección Civil para reducir riesgos.

PT