La Agencia Espacial Europea (ESA, por sus siglas en inglés) difundió una nueva imagen del asteroide Dimorphos, el primer cuerpo celeste cuya trayectoria orbital fue modificada intencionalmente por seres humanos, como parte de los esfuerzos internacionales para desarrollar tecnologías de defensa planetaria.

A través de sus redes sociales, la ESA informó que la misión Hera logró captar a Dimorphos mientras completaba una órbita alrededor de su compañero de mayor tamaño, el asteroide Didymos. En las imágenes se puede observar cómo aparece la zona del impacto de la misión DART y cómo Dimorphos desaparece momentáneamente en la sombra proyectada por Didymos.

El acontecimiento representa un avance importante para la investigación científica, debido a que permitirá estudiar de cerca las consecuencias de una colisión provocada deliberadamente para modificar la trayectoria de un asteroide.

En septiembre de 2022, la misión DART, desarrollada por la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA), impactó contra Dimorphos y consiguió alterar su periodo orbital en aproximadamente 33 minutos.

Sin embargo, aquella misión no permitió conocer con precisión todos los cambios físicos que experimentó el asteroide tras la colisión.

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Ahora, la misión Hera tiene el objetivo de investigar directamente las características del impacto, analizar la estructura de Dimorphos y obtener información sobre los efectos que produjo el choque de la nave espacial.

La ESA destacó que Hera constituye su primera misión de defensa planetaria y representa un paso en la preparación de la humanidad ante posibles amenazas procedentes del espacio.

El eclipse solar en Dimorphos

Esta semana la Agencia Espacial anunció que ocurrió un eclipse solar en el espacio, luego de que Dimorphos, de 151 metros de grande, que se sitúa a un kilómetro de Didymos, le proyectó una sombra.

Proyecta una sombra sobre su superficie rocosa, tal como lo observa la misión Hera de la ESA para la defensa planetaria.

Misión: la defensa planetaria

Pablo Álvarez, integrante de la Agencia Europea de origen español, señaló que el objetivo es analizar si el impacto de aquella operación de 2022 generó algún cráter en el asteroide o cuánta materia del cuerpo celeste pudo desprenderse tras el impacto.

"Todo esto nos va a servir para ser capaces de modelizar impactos y proteger nuestro planeta con esta amenaza que no sabemos cuándo va a ocurrir".

Destacó que en abril 2029 se tiene previsto que el asteroide Apophis pasará a 32 mil kilómetros de distancia de la Tierra. Aunque no pasará cerca de este planeta, existe un riesgo de que en algún momento un asteroide sea una verdadera amenaza.

"Para no ir más lejos, el asteride que hace 65 millones de años causó la extinción de los dinosaurios", detalló.

Destacó que con el paso de los años se han ido descubriendo cráteres, aunque de menores proporciones al que dio origen a la extinción de dinosauros, el más reciente encontrado en Almería.

TLS