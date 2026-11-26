El español Pablo Hernández de Cos será el próximo presidente del Banco Central Europeo (BCE) en sustitución de Christine Lagarde. Esto después de que Países Bajos, que había presentado como candidato al puesto a Klaas Knot, haya decidido dar su apoyo al exgobernador del Banco de España en aras del consenso.

"Basándonos en la conversación de hoy, Países Bajos apoyará el consenso para las tres nominaciones al comité del BCE", indicó un diplomático de la UE después de que los jefes de Estado y de Gobierno europeos debatieran hoy el relevo en la cúpula del emisor, en la que también se sitúan como nuevos miembros los economistas Markus Brunnermeier, de Alemania, y la francesa Laurence Boone.

Hernández de Cos estará al frente del BCE a partir del 7 de febrero y será el primer español en ocupar ese cargo, al que llega en un momento de elevada inflación, crecimiento moderado e inestabilidad política en Europa, cuyos países están muy endeudados, especialmente Francia.

Entre los retos que enfrenta, deberá establecer una política monetaria capaz de luchar contra la inflación sin dañar demasiado el crecimiento, que de momento resiste las subidas de los tipos de interés para frenar la inflación.

¿Quién es Pablo Hernández de Cos? Originario de Madrid, España, y con 55 años de edad, tiene un doctorado en Ciencias Económicas por la Universidad Complutense en 2004 y es profesor del IESE Business School de la Universidad de Navarra, tiene un perfil técnico y de consenso.

Es hijo de Inocencio Hernández, secretario personal del presidente Adolfo Suárez, y ha sido muy activo en instituciones financieras internacionales. Está casado y tiene dos hijas.

Entre 2015 y 2018 fue director General de Economía y Estadística y miembro de la Comisión Ejecutiva del Banco de España, además de alterno al gobernador en el Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo. Entre 2017 y 2018 fue miembro del Comité Económico y Financiero de la Unión Europea. Antes, fue jefe de la División de Análisis de Políticas Económicas del Servicio de Estudios del Banco de España y presidente del Grupo de Trabajo de Finanzas Públicas del Banco Central Europeo, de acuerdo con el IESE Business School (Instituto de Estudios Superiores de la Empresa) de la Universidad de Navarra, España.

Cabe recordar que gobernó el Banco de España entre junio de 2018 y junio de 2024 con el Gobierno de Sánchez, aunque había sido nombrado por el conservador Mariano Rajoy (2011-2018) antes de la moción de censura que tumbó su Gobierno.

Entre 2019 y junio de 2024 presidió el Comité de Supervisión Bancaria de Basilea, un organismo internacional creado en 1975 que ha establecido la cantidad de capital y liquidez que deben conservar los bancos para hacer frente a sus riesgos.

Desde julio de 2025 ha sido el director general del Banco de Pagos Internacionales (BPI), que se conoce como el banco de los bancos centrales y tiene su sede en la ciudad suiza de Basilea.

Tiene mucha credibilidad dentro del BCE, donde entre 2004 y 2007 fue asesor de José Manuel González Páramo, quien fue responsable de operaciones de mercado en el comité ejecutivo y dirigió su tesis doctoral.

Hernández de Cos, que hasta ahora ha ocupado el puesto de director general del Banco de Pagos Internacionales (BPI), ha advertido en ocasiones de los riesgos del elevado endeudamiento y enfatizado que es fundamental la disciplina fiscal, pero probablemente estará a favor de intervenir si la situación se agrava en el mercado de bonos, donde los tipos de interés a largo plazo ya han subido, sobre todo los de Francia.

Conoce el Eurosistema, no solamente desde el punto de vista del Banco de España o de un gobernador, sino también desde un punto de vista interno del BCE. Quienes han trabajado con él tienen respeto por su persona, su estilo amable y sus competencias.

Hernández de Cos llega a la cúspide del BCE cuando el elevado endeudamiento de Francia y otros países de la zona del euro vuelve a poner en riesgo la estabilidad financiera como hace quince años, aunque desde entonces la entidad se ha dotado de herramientas para evitar los dramáticos rescates financieros. Sin embargo, pueden aparecer de nuevo divergencias sobre si es necesario y adecuado volver a comprar deuda soberana y como presidente del BCE deberá conciliar.

Tanto el gobierno socialista de Pedro Sánchez como la oposición del PP consideraron a Pablo Hernández de Cos el candidato idóneo para el puesto y se congratulan de que pueda ser el primer presidente español del BCE.