Ya está disponible la convocatoria de la Universidad Nacional Rosario Castellanos 2026, y si te interesa estudiar en alguno de sus planteles a lo largo del país, acá te decimos qué día cierra el registro para las licenciaturas.

La institución abrió inscripciones en 33 sedes en la modalidad presencial, incluida la Ciudad de México, Edomex y otros estados, mientras que la modalidad a distancia se habilitó en todo el país.

La Universidad Rosario Castellanos ofrece a las personas la oportunidad de estudiar una carrera o licenciatura de manera gratuita, además de no solicitar un examen para ingresar, de ahí que haya mucho interés en su proceso de admisión.

¿Cuándo cierra registro de la Universidad Rosario Castellanos 2026?

La convocatoria termina este viernes 27 de noviembre a las 23:59 horas, tiempo del centro de México y se está haciendo por internet en esta plataforma https://unrc.edu.mx/registro_sipra/.

Es importante señalar que antes de comenzar con el trámite se recomienda consultar el documento de la convocatoria específica para cada sede o para las universidades en CDMX, en esta página web: https://urc.cdmx.gob.mx/micrositio_PIRC/

Para hacer el registro de la Universidad Rosario Castellanos 2026 por internet, se recomienda realizar los siguientes pasos para que no haya errores con la inscripción:

Ten a la mano tu Acta de nacimiento, CURP, comprobante de domicilio, correo electrónico y teléfonos de contacto.

El correo electrónico que utilices debe ser única y exclusivamente de uso personal.

Verifica que cada campo lo hayas requisitado con la información correcta para pasar al siguiente apartado.

Al elegir la opción de la carrera de tu interés, verifica en qué Unidad Académica y modalidad se encuentra disponible. Haz clic en "más información" para consultar su infografía.

Al finalizar, acepta los términos y condiciones para descargar tu comprobante de registro en PDF.

Si requieres consultar tu folio, en el extremo superior derecho de la pantalla de registro, se encuentra un apartado en el que deberás proporcionar el correo electrónico de tu registro y presionar el botón "Buscar"; descarga y guarda tu registro en PDF.

Fechas de convocatoria Universidad Nacional Rosario Castellanos 2026

El calendario del proceso para el ingreso a licenciatura de la UNRC se realizarán de acuerdo con lo establecido en las convocatorias de las 33 sedes. Estas son las fechas generales:

Registro: Cierra el 27 de noviembre de 2026.

Programa para Ingreso a la UNRC (PIRC): Del 7 al 26 de diciembre de 2026.

Publicación de resultados del PIRC: 9 de enero de 2027.

Inscripción: Del 18 al 22 de enero de 2027.

Inicio del ciclo escolar: 9 de marzo de 2027.

Es importante señalar que en la convocatoria aparece que el Programa para Ingreso a la UNRC (PIRC) se realizará del 30 al 18 de diciembre de 2026. Sin embargo en la página de la Universidad Nacional Rosario Castellanos 2026 se informó que se actualizaron las fechas.

PPP