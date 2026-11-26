Dulce Guadalupe, adolescente que presuntamente fue golpeada por sus compañeras durante un partido de futbol en una secundaria en Zacatecas, murió la noche de este miércoles tras haber permanecido en coma.

La Secretaría de Educación Pública del estado confirmó el fallecimiento de la estudiante y afirmó que la Fiscalía de Zacatecas continúa con las indagatorias para esclarecer lo ocurrido el pasado lunes.

"Lamentamos profundamente el fallecimiento de una alumna de la Escuela Secundaria Federal 'Juan Pablo García', ubicada en la colonia Filósofos, en la capital del estado.

"Daremos puntual seguimiento a esta lamentable situación y continuaremos colaborando con la Fiscalía General de Justicia del Estado para el esclarecimiento de los hechos y deslindar responsabilidades", indicó la Seduzac.

Dulce Guadalupe, de 14 años, estaba en el Hospital General de Zacatecas. Ahí fue trasladada luego de que se le notificara a la familia de que había sufrido un "accidente".