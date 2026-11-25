Los estudiantes de preescolar, primaria y secundaria disfrutarán del último puente de noviembre y del año 2026, por lo que se suspenderán las actividades escolares y para que nadie tenga dudas, acá te decimos qué día no habrá clases en las escuelas de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

Este mes estuvo lleno de fines de semana largos para los alumnos de nivel básico, ya que mientras algunos tuvieron tres, otros pudieron gozar de cuatro por distintas razones como días feriados y el registro de calificaciones.

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Sin embargo, los padres de familia y estudiantes deben tener en cuenta que éste será el último puente del año, ya que en diciembre no se tienen programados días libres, más que los de fin de semana, hasta el inicio de las vacaciones de invierno.

¿Qué día no hay clases por último puente de noviembre 2026?

De acuerdo con el calendario escolar SEP, no habrá clases el viernes 27 de noviembre de 2026, debido a que se realizará el último CTE del año, de ahí que los alumnos de preescolar, primaria y secundaria no tengan que asistir a sus planteles.

El Consejo Técnico Escolar es la junta que realizan directores y docentes de cada escuela de Educación Básica, para tomar y ejecutar decisiones enfocadas en alcanzar el máximo logro de los aprendizajes de todos los alumnos de la misma.

Durante esta reunión, que se hace el último viernes del mes, se establecen acciones y responsabilidades para atender las prioridades educativas de la escuela, dando así el día libre a los estudiantes de las escuelas de SEP.

De esta manera, los estudiantes de nivel básico tendrán un puente de tres días de descanso, del 27 al 29 de noviembre 2026, y deberán regresar a sus planteles el lunes 30 de noviembre para continuar con la programación del ciclo escolar.

¿Cuándo es el siguiente día sin clases en 2026?

Una vez que se suspendan las actividades escolares este viernes, el siguiente día sin clases será hasta el primer día de vacaciones de invierno, que de acuerdo con el calendario, está programado para el lunes 21 de diciembre de 2026.

Será a partir de esta fecha cuando los estudiantes de preescolar, primaria y secundaria estarán de descanso por las fiestas decembrinas, mientras que el regreso a clases está agendado hasta el jueves 7 de enero de 2027.

PPP