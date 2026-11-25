La autopista México-Querétaro tiene un trazo de más de 200 kilómetros de longitud, que conectan a la Ciudad de México con el estado de Querétaro, uno de los polos económicos más importantes del centro del país. Te decimos cómo está el tránsito en esta vía hoy, 25 de noviembre de 2026.

Por esta situación, miles de personas se desplazan por esta autopista diariamente, así como mercancías, de tal manera que la cantidad de incidentes también es mayor.

Los problemas más comunes son los accidentes automovilísticos, desperfectos, bloqueos y carga vehicular, esto a causa de los 80 mil autos diarios que circulan por esta autopista y cuyos picos pueden alcanzar los 130 mil.

Ante este panorama, la Guardia Nacional (GN) y Caminos y Puentes Federales (Capufe) vigilan todos los días del año y las 24 horas lo que ocurre en esta vía, para prevenir y atender distintos siniestros.

Toma en consideración que el Gremio Gasero Nacional A.C. convocó a una manifestación pacífica en los principales accesos y vías de la Ciudad de México (CDMX). Alrededor de las 11:00 horas de hoy se concentrarán en cuatro accesos carreteros, entre ellos la caseta de la autopista México-Querétaro.

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Así está el tránsito en la autopista México-Querétaro

Este miércoles, 25 de noviembre de 2026, la GN y Capufe reportan las siguientes afectaciones en esta vía que conecta a la CMDX con el centro del país:

Después de las 8:30 horas, se reporta un accidente en carriles laterales de la autopista México-Querétaro, en la zona de la Unidad Militar, en el municipio de Cuautitlán Izcalli, Edomex, en dirección a CDMX.

Ayer a las 20:19 horas, se reportó cierre parcial de circulación por un accidente en la carretera México-Querétaro, cerca del km 056+000, a la altura de la localidad de Jorobas, municipio de Huehuetoca, Estado de México.

Te invitamos a seguir los canales de N+ para que estés informado sobre el tránsito en esta autopista, ya que al ser de las de mayor aforo, en cualquier momento puede haber alteraciones o afectaciones en la circulación.

Con información de N+