En el municipio de Minatitlán, localizado en la zona sur de la entidad veracruzana, se registró la movilización de autoridades y cuerpos de emergencias debido a un percance vial ocurrido en la colonia Cuauhtémoc.

De acuerdo con los primeros reportes, los hechos se registraron la noche de este martes 24 de noviembre. En dicho percance, el tren habría arrastrado un vehículo particular, el cual, según reportes, intentó ganarle el paso y no lo logró.

Cabe destacar que este accidente se registró en las calles de Manuel Ávila Camacho y Bellavista de la colonia Cuauhtémoc del municipio de Minatitlán. Al lugar acudieron elementos de Protección Civil para constatar que no hubiera personas lesionadas.

Minutos más tarde, los elementos constataron que solo se registraron daños materiales. Serán las autoridades correspondientes quienes se encarguen de llevar a cabo el deslinde correspondiente de las responsabilidades.