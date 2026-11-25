Un accidente en una iglesia de la colonia Jalalpa de la alcaldía Álvaro Obregón, Ciudad de México (CDMX), provocó la movilización de servicios de emergencia, ya que un vehículo ingresó hasta las instalaciones del templo cuando se realizaba una ceremonia.

Las llamadas de emergencia alertaron a elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y otros integrantes de rescate, quienes de inmediato se dirigieron hasta el templo de "Nuestra Señora de Guadalupe".

Al llegar, notaron que un auto particular color amarillo estaba al interior de la iglesia luego de destruir todo a su paso.

A través de redes sociales se dieron a conocer videos que captaron instantes después del impacto. En las imágenes se observa cómo quedó todo destrozado mientras que vecinos pedían ayuda.

Foto: N+

El equipo de N+ llegó hasta la colonia Jalalpa y logró captar cómo quedaron las instalaciones del templo luego del accidente en la iglesia de Nuestra Señora de Guadalupe.

¿Cómo ocurrió el accidente en la iglesia de la colonia Jalalpa en Álvaro Obregón?

Según testigos, el auto perdió el control y se metió hasta el templo ubicado sobre la avenida Gustavo Díaz Ordaz. La unidad derribó prácticamente dos rejas de seguridad, bancas y llegó hasta el altar.

En el sitio personal de Protección Civil de la alcaldía Álvaro Obregón revisa las instalaciones para descartar daño a la estructura. Hasta el momento se sabe que dos personas resultaron lesionadas.

La zona ya fue acordonada para comenzar con las investigaciones. En tanto, el vehículo ya fue retirado del templo.

EPP