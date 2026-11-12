Un hombre de 51 años perdió la vida sobre la vía pública en la avenida Guadalupana, ubicada en el ejido La Unión, en Torreón.

Fue aproximadamente a las 22:00 horas de este miércoles cuando vecinos del sector alertaron a las corporaciones de emergencia sobre la presencia de un hombre que se encontraba tirado a un costado de la iglesia de Nuestra Señora de Guadalupe, por lo que solicitaron el apoyo de las autoridades.

Al arribar al lugar, paramédicos de la Cruz Roja brindaron atención y realizaron la valoración correspondiente; sin embargo, confirmaron que el hombre, identificado como Juan Arvizu, ya no contaba con signos vitales.

De acuerdo con los primeros indicios, aparentemente se trató de una muerte por causas naturales, aunque esta situación tendría que ser confirmada mediante los estudios correspondientes.

Ante lo ocurrido, el agente del Ministerio Público ordenó el levantamiento y traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense (SEMEFO), donde se determinarán las causas reales de su fallecimiento.