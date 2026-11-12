Seguridad

Hallan a Hombre Sin Vida Cerca de Iglesia en Ejido La Unión de Torreón, Coahuila

El cuerpo fue localizado sobre la avenida Guadalupana a un costado de la Parroquia Nuestra Señora de Guadalupe

El cuerpo fue localizado sobre la avenida Guadalupana a un costado de la Parroquia Nuestra Señora de GuadalupeEl hombre fue identificado como Juan Arvizu en el ejido La Unión. Foto: N+

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El hombre fue identificado como Juan Arvizu en el ejido La Unión

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