Asaltos en Carretera a Valle de Bravo: Desde Ponchallantas Hasta Terminales para Vaciar Tarjetas

Seis de cada diez personas en México se dicen inseguras en la carretera, es el segundo lugar en donde más gente siente miedo y desconfianza, solo detrás de los cajeros automáticos, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

La colocación de ponchallantas y rocas usadas como obstáculos para cometer robos, así como el uso de terminales para vaciar tarjetas, se ha vuelto recurrente en las carreteras del Estado de México (Edomex), entre ellas, la Toluca- Atlacomulco, pero se ha extendido hacia las inmediaciones de Valle de Bravo.

Cabe destacar que las carreteras mexiquenses concentran los tramos con más robos: entre enero y septiembre de 2026, el Edomex acumuló mil 772 carpetas de investigación por robo en carreteras, la mayoría contra transportistas.

La Fiscalía de Justicia del Estado de México y la Guardia Nacional (GN) indicaron que no tienen reportes de robos en carreteras de Valle de Bravo con esta forma de operar, pero admiten que, en muchos casos, no se presentan las denuncias.

Víctimas de robos en carretera de Valle de Bravo

Una noche a finales del mes de julio, Andrea y su esposo fueron víctimas de este modus operandi que emplea objetos para asaltar en la carretera hacia Valle de Bravo, un pueblo mágico que se ubica a solo dos horas de la Ciudad de México (CDMX).

"Todo iba bien hasta que pasando la última caseta de Valle de repente sentimos un golpe muy fuerte en la parte trasera de la camioneta. Nos espantamos, detuvimos la camioneta, nos orillamos y al bajar mi esposo se dio cuenta que la llanta estaba destrozada”, relató Andrea, víctima de asalto en Valle de Bravo.

Recordó que, en segundos, hombres armados que viajaban en un auto los sorprendieron y les robaron sus pertenencias.

“Enseguida llegó un carro blanco, no sé qué marca era, era un carro blanco grande, se bajaron dos tipos con gorra, venían armados, uno de ellos sacó la pistola, golpeó a mi esposo y enseguida empezaron a despojarnos de nuestras cosas: relojes, carteras, teléfonos, todo lo que traíamos encima, bueno hasta la maleta donde traíamos nuestra ropa", añadió Andrea.

Aseguró que, luego de que los delincuentes se fueron, ella y su esposo estuvieron varados en la vía unos 20 minutos sin que nadie los auxiliara, además, no vieron ninguna patrulla, por lo que estaban muy asustados.

"Lo que nosotros queríamos era ponernos a salvo, queríamos estar con nuestra familia y regresar con nuestros hijos a la ciudad y la verdad es que ya no presentamos denuncia", dijo.

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Por WhatsApp, otra víctima compartió su experiencia: “Casi llegando a la desviación a Avándaro en una curva nos pusieron una piedra muy grande, difícil de esquivar (…) Era imposible avanzar, bajaron del cerro 4 ladrones y nos quitaron celulares pidiéndonos nuestras contraseñas, tarjetas, pidiéndonos nuestros nips y casi todo lo que traíamos. Tenían una terminal donde pasaron nuestras tarjetas”.

N+ contactó a otras dos víctimas que sufrieron robos similares en esa zona, pero declinaron que se grabara su entrevista.