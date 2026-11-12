Seguridad

Asaltos en Carretera a Valle de Bravo: Desde Ponchallantas Hasta Terminales para Vaciar Tarjetas

Entre enero y septiembre de 2026, se abrieron mil 772 carpetas de investigación por robo en carreteras mexiquenses; las principales víctimas son los transportistas

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Asaltos en Carretera de Edomex: Así Operan Delincuentes

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¿Viajas a Valle de Bravo? Ten cuidado: los asaltos en carreteras del Edomex son cada vez más comunes. Descubre los métodos usados por los delincuentes.

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