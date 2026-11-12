Programas sociales

Ya Se Puede Transferir Dinero de la App de Bienestar Móvil a Otros Bancos: Esto Debes Hacer

Los beneficiarios de los programas sociales ya pueden realizar transferencias a otras personas desde la app del Banco Bienestar Móvil completamente gratis

Ya Se Puede Transferir Desde la App BienestarLa app de Bienestar fue renovada y tiene nuevas funciones. Foto: Banco Bienestar
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