Ya Se Puede Transferir Dinero de la App de Bienestar Móvil a Otros Bancos: Esto Debes Hacer

La nueva app de Banco Bienestar Móvil ya permite hacer diferentes operaciones a los beneficiarios de los programas sociales, y acá te explicamos cómo transferir dinero a otros bancos sin comisiones desde el celular sin la necesidad de acudir a la sucursal.

El director general del Banco Bienestar, Víctor Manuel Lamoyi, anunció los cambios que tendrá la nueva aplicación móvil, entre los que están la funcionalidad de realizar transferencias con CLABE o número celular, así como hacer pagos digitales.

¿Se puede transferir desde la app del Bienestar?

En un principio, la aplicación del Banco Bienestar solo permitía a los beneficiarios de los programas sociales consultar el saldo de su tarjeta, así como ver los movimientos que se registraban en la misma.

Sin embargo, con los recientes cambios en la app, que se hicieron como parte de la nueva Ley de Economía Digital para Pagos Digitales y Electrónicos, los usuarios ya pueden realizar transferencias, de acuerdo con lo anunciado por Víctor Manuel Lamoyi en la Mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum de este jueves 12 de noviembre.

¿Cómo transferir dinero de la app Bienestar a otros bancos?

Desde ahora los beneficiarios de las pensiones del Bienestar y becas que deseen enviar dinero a otra persona, solo necesitan el número de cuenta CLABE, celular o código QR para hacer transferencias. Estos son los pasos a seguir desde la aplicación móvil:

Abre la app del Banco Bienestar Móvil. Ve a la sección de transferencias. Ingresa número de tarjeta, número de cuenta CLABE o número celular de la persona a quien deseas transferir. Ingresa el monto y concepto. Verifica los datos y confirma la operación. Recibirás una notificación de la transferencia exitosa.

De igual forma, los beneficiarios de los programas del Bienestar ya tienen la posibilidad de recibir depósitos mediante código QR, y para habilitar esta función deben hacer lo siguiente:

En la app ingresas a transferencias. En la opción de cobrar, das en generar QR. En la opción de QR de monto abierto selecciona "Sí". Ingresa el concepto y luego continuar.

Además de poder transferir desde la nueva app del Bienestar, los usuarios también podrán consultar saldo y movimientos en tiempo real, recibir notificaciones de los movimientos en su cuenta, y localizar sucursales y cajeros del banco.

PPP