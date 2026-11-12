Entrega de Tarjetas Beca Benito Juárez 2026: Lista de Escuelas Donde Hay Reparto en CDMX

Inició la entrega de tarjetas de la Beca Benito Juárez 2026 en la Ciudad de México (CDMX) y si realizaste tu registro y estás a la espera de tu medio de pago, acá te traemos la lista de escuelas donde habrá reparto este jueves 12 y viernes 13 de noviembre.

Luego de que en septiembre se realizara el registro para los estudiantes de nuevo ingreso de preparatoria, el coordinador nacional de Becas Bienestar, Julio León, informó que la distribución de plásticos bancarios se hará en noviembre y diciembre.

De esta manera, los alumnos que hicieron su inscripción al programa han comenzado a recibir la tarjeta del Bienestar en la que se les depositará el apoyo de 1,900 pesos bimestrales y ahora toca el turno para aquellos que viven en CDMX.

Lista de escuelas donde entregan tarjetas Beca Benito Juárez

El coordinador estatal de Becas para el Bienestar en la Ciudad de México, Carlos Zarza Segura, informó que este jueves 12 y viernes 13 de noviembre 2026 se estará haciendo la entrega de tarjetas de la Beca Benito Juárez en los planteles del Instituto de Educación Media Superior (IEMS) de CDMX. Así se hará la distribución en las escuelas:

Entrega de tarjetas jueves 12 de noviembre a las 8:00 horas

PLANTEL TOKIO - GUSTAVO A. MADERO

EMILIANO ZAPATA - MILPA ALTA

FELIPE CARRILLO PUERTO - IZTACALCO

GAM 3

IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO - MAGDALENA CONTRERAS

IZTAPALAPA 1

IZTAPALAPA 4

JOSE MARIA MORELOS Y PAVÓN - TLÁHUAC

JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ - CUAJIMALPA

MELCHOR OCAMPO - AZCAPOTZALCO

PLANTEL VASCO DE QUIROGA - ÁLVARO OBREGÓN 2

RICARDO FLORES MAGÓN - COYOACÁN

TLÁHUAC II

Entrega de tarjetas viernes 13 de noviembre a las 8:00 horas

ALAMEDA ORIENTE

ÁLVARO OBREGÓN III

BACHILLERATO UNIVERSITARIO PLANTEL AZCAPOTZALCO 2

BELISARIO DOMINGUEZ - GUSTAVO A. MADERO

BENITO JUÁREZ - IZTAPALAPA 2

FRAY BERNARDINO DE SAHAGÚN - XOCHIMILCO

GENERAL LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO - ÁLVARO OBREGÓN 1

GRAL. FRANCISCO J. MÚGICA - TLALPAN 1

JOSÉ MARÍA PÉREZ GAY - IZTAPALAPA V

JOSÉ REVUELTAS SÁNCHEZ - VENUSTIANO CARRANZA

MIRAVALLES - IZTAPALAPA 3

OTILIO MONTAÑO - TLALPAN 2

SALVADOR ALLENDE - GUSTAVO A. MADERO

TEATRO DEL PUEBLO

¿Qué piden para la entrega de tarjetas de Beca Benito Juárez 2026?

Los estudiantes del Instituto de Educación Media Superior de los planteles antes mencionados que hicieron su registro a la Beca Benito Juárez deben acudir a su cita con los siguientes documentos para que les den su medio de pago:

Documentos a presentar por menores de 18 años

Acta de Nacimiento del estudiante.

CURP del estudiante (impresión reciente).

Comprobante de domicilio de los últimos tres meses.Identificación Oficial (original y copia) de mamá, papá, o tutor.

Acta de Nacimiento de mamá, papá o tutor.

CURP de mamá, papá o tutor.

Documentos a presentar por mayores de 18 años

Identificación Oficial (original y copia) del estudiante.

Acta de Nacimiento del estudiante.

CURP del estudiante (impresión reciente).

Comprobante de domicilio de los últimos 3 meses.

PPP