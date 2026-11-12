Programas sociales

Entrega de Tarjetas Beca Benito Juárez 2026: Lista de Escuelas Donde Hay Reparto en CDMX

Comenzó la entrega de tarjetas del Bienestar para los estudiantes que hicieron su registro a la Beca Benito Juárez 2026. Así será la entrega este 12 y 13 de noviembre

Entrega de Tarjetas Beca Benito Juárez 2026La entrega de tarjetas de la Beca Benito Juárez 2026 se hará en noviembre y diciembre. Foto: Julio León
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