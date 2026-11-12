Vinculan a Proceso a Mujer por Fingir Ser Doctora Estética en Querétaro

La Fiscalía General del Estado de Querétaro obtuvo la vinculación a proceso de Marja Kristel 'N' por el delito de usurpación de profesiones, luego de una investigación relacionada con un procedimiento estético realizado en una clínica de la colonia Juriquilla, en el municipio de Querétaro.

De acuerdo con las indagatorias, la imputada promocionaba sus servicios en redes sociales y se anunciaba como especialista en procedimientos estéticos. A través de uno de estos perfiles, la persona ofendida estableció contacto y concertó una cita para recibir atención.

Los hechos ocurrieron el 10 de junio de 2024, cuando la víctima acudió a la clínica, donde Marja Kristel 'N' se presentó como doctora estética y realizó el procedimiento. Posteriormente, la persona afectada presentó alteraciones y deformidad en una parte del rostro, por lo que necesitó atención médica y una cirugía reconstructiva para retirar el producto aplicado.

Como parte de la investigación, la Policía de Investigación del Delito realizó diligencias para identificar y localizar a la imputada. Además, la Fiscalía obtuvo información del Consejo Mexicano de Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva, que confirmó que cuenta con formación como médico cirujano, pero no tiene certificación como especialista en cirugía plástica, estética y reconstructiva.

Durante la audiencia inicial, un Juez de Control determinó vincularla a proceso por usurpación de profesiones e impuso medidas cautelares, entre ellas la presentación periódica ante la autoridad, restricciones para salir del ámbito territorial autorizado, vigilancia y la suspensión temporal del ejercicio de una actividad profesional o laboral.

Se estableció un plazo de seis meses para la investigación complementaria. La Fiscalía también informó que la imputada ya había sido vinculada a proceso por hechos de la misma naturaleza, por lo que esta resolución corresponde a una nueva investigación.