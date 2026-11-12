Seguridad

Vinculan a Proceso a Mujer por Fingir Ser Doctora Estética en Querétaro

La investigación señala que la imputada realizó una intervención que provocó alteraciones en el rostro de una paciente, quien necesitó atención médica y cirugía reconstructiva

Procesan a Mujer por Presentarse como Especialista en Medicina EstéticaProcesan a Mujer por Presentarse como Especialista en Medicina Estética. Foto: Fiscalía

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El juez impuso medidas cautelares, incluida la suspensión temporal de una actividad profesional o laboral, y estableció seis meses para la investigación complementaria.

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