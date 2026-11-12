Seguridad

Suspenden Clases Presenciales tras Muerte de Alumno en Secundaria 78 de Tijuana, BC

La comunidad escolar continuará con actividades virtuales hasta el viernes, mientras se investiga la causa del fallecimiento

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