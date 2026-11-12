Suspenden Clases Presenciales tras Muerte de Alumno en Secundaria 78 de Tijuana, BC

Las clases presenciales en la Secundaria Número 78, ubicada en la colonia La Gloria, en Tijuana, fueron suspendidas y trasladadas a modalidad virtual hasta el viernes, luego del fallecimiento de un estudiante de 14 años dentro de las instalaciones del plantel.

De acuerdo con la información proporcionada a los padres de familia por la dirección escolar, la medida se tomó tras los hechos ocurridos alrededor del mediodía del martes.

A raíz del fallecimiento, se indicó una investigación para determinar las causas. Sin embargo, hasta el momento no se ha confirmado oficialmente qué provocó la muerte del menor.

Entre las líneas que se mencionan se encuentra la posibilidad de una sobredosis de drogas, aunque esta versión no ha sido confirmada por las autoridades.

Por su parte, la Secretaría de Educación de Baja California no había emitido un comunicado oficial sobre el caso hasta el momento de la información proporcionada.

Información Perla Velázquez

APG