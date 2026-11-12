Seguridad

Detienen en Baja California a Hombre Buscado en Oaxaca por Presunto Abuso

La detención ocurrió mediante la colaboración entre autoridades de ambas entidades, tras una investigación por hechos registrados este 2026

Detienen en Baja California a Hombre Buscado en Oaxaca por Presunto AbusoDetienen en Baja California a Hombre Buscado en Oaxaca por Presunto Abuso | Foto: AEI

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