Detienen en Baja California a Hombre Buscado en Oaxaca por Presunto Abuso

Un hombre identificado como Fernando ‘N’ fue detenido en San Quintín, luego de ser requerido por autoridades de Oaxaca por su presunta responsabilidad en el delito de abuso seexual agravado.

De acuerdo con la investigación, los hechos habrían ocurrido en abril de 2026, cuando presuntamente agredió sexualmente a una víctima al interior de un domicilio.

La captura se realizó el pasado 5 de noviembre, mediante la colaboración entre autoridades de Baja California y Oaxaca, quienes coordinaron acciones para localizar y detener al señalado.

Tras su aseguramiento, Fernando ‘N’ fue puesto a disposición del juez que solicitó la orden de aprehensión, quien determinará su situación jurídica conforme al proceso correspondiente.

Información Diego Robles

APG