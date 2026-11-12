Seguridad

Así Fue el Rescate de Persona Secuestrada en Merced Balbuena: Hay 3 Detenidos

Los sospechosos intentaron escapar al notar la presencia de los policías

Los tres hombres señalados fueron puestos a disposición del MP.Los tres hombres señalados fueron puestos a disposición del MP. Foto: SSC

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Policías en CDMX frustran secuestro en Venustiano Carranza. Tres hombres detenidos, armas y drogas incautadas.

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