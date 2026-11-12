Así Fue el Rescate de Persona Secuestrada en Merced Balbuena: Hay 3 Detenidos

Tres hombres fueron detenidos por su probable participación en la privación de la libertad de un ciudadano en calles de la alcaldía Venustiano Carranza, en la Ciudad de México. Durante la intervención, policías aseguraron dos armas de fuego, cartuchos útiles y posibles narcóticos.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), los hechos ocurrieron cuando elementos policiacos realizaban recorridos de vigilancia en la colonia Merced Balbuena y, al pasar por un callejón de la calle San Nicolás, escucharon los gritos de auxilio de un hombre.

El ciudadano pedía ayuda porque, según relató, varias personas lo mantenían privado de la libertad.

Al acercarse, los oficiales observaron a uno de los sujetos, quien aparentemente portaba un arma de fuego, por lo que lo detuvieron. Otros dos hombres intentaron escapar, pero fueron interceptados metros adelante.

Durante una revisión, los policías aseguraron dos armas de fuego cortas, 28 cartuchos útiles, dos bolsas a granel con hierba verde y tres teléfonos celulares.

Los tres hombres, de 21, 24 y 36 años, fueron identificados por la víctima y posteriormente puestos a disposición del Ministerio Público, junto con los objetos asegurados, para determinar su situación jurídica.

La SSC informó que el detenido de 21 años cuenta con dos ingresos al Sistema Penitenciario de la Ciudad de México, ambos registrados en 2026, por los delitos de robo agravado y contra la salud.

Además, tiene dos carpetas de investigación por delitos contra la salud, iniciadas en 2023 y 2026, y otra por robo a transeúnte, abierta en 2026.