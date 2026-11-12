Seguridad

Hombre Destroza Puesto y Amenaza a Pareja en Mercado en Ciénega de Flores, NL

La agresión del sujeto armado con un cuchillo quedó grabada por los afectados en la colonia Valle de Carrizal

Hombre amenaza a pareja con cuchillo en el mercadoLa agresión fue grabada por la pareja afectada. Foto: Meery Gallegos

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