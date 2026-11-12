Hombre Destroza Puesto y Amenaza a Pareja en Mercado en Ciénega de Flores, NL

Un sujeto armado con un cuchillo destrozó un puesto y presuntamente intentó privar de la vida a una pareja en un mercado rodante en el municipio de Ciénega de Flores, Nuevo León. Los hechos violentos se presentaron en un puesto de venta de veladoras ubicado en la colonia Valle del Carrizal.

De acuerdo con un video grabado por los afectados, el presunto agresor irrumpió de forma violenta en el establecimiento, comenzó a insultar al padre de familia y a su esposa, luego sacó el arma blanca y causó los destrozos.

Durante la agresión, el sujeto intentó atacar directamente con el cuchillo a una pareja que se encontraba en el sitio, poniendo en riesgo sus vidas. En la grabación se ve a otras personas intentando detener al hombre, pero este hace caso omiso y sigue con las amenazas sin soltar el arma.

Testigos de los hechos denunciaron la falta de vigilancia policial en la zona, señalando la ausencia de los elementos municipales en los recorridos de seguridad y proximidad, lo cual es aprovechado por delincuentes para cometer este tipo de actos violentos sin la presencia de la autoridad.

Asimismo, trascendió según versiones de los afectados que el presunto agresor se jactaba de tener supuestas influencias con funcionarios de la actual administración municipal de Ciénega de Flores; presuntamente aseguró que no responderá ante la justicia por sus actos.

Hasta el momento, las autoridades municipales no han emitido un posicionamiento oficial sobre estos hechos ni sobre el paradero del presunto responsable, a pesar del video que pone en evidencia lo sucedido.

Con información de Raymundo Elizalde | N+

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