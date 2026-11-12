Seguridad

Investigan Intoxicación de Tres Alumnos con Gomitas en Secundaria de Guadalupe, NL

Los estudiantes fueron trasladados a un hospital del IMSS, donde recibieron atención médica y se reportaron fuera de peligro

Menores intocados en secundaria de GuadalupeMenores intoxicados con gomitas.Foto: Luis Mendoza

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Una madre de familia pidió investigar lo ocurrido y señaló que los alumnos desconocían las sustancias que contenían las gomitas

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