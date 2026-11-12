Investigan Intoxicación de Tres Alumnos con Gomitas en Secundaria de Guadalupe, NL

Tres estudiantes, dos niñas y un niño, resultaron intoxicados luego de ingerir unas supuestas gomitas enchiladas que contenían sustancias prohibidas, al interior de la Secundaria Número 45 Alfonso Reyes, ubicada en la colonia Residencial Santa María, en el municipio de Guadalupe.

Los hechos se registraron durante la tarde del miércoles, cuando un grupo de alumnos se encontraba reunido en el plantel educativo, donde se realizaba un convivio. De acuerdo con los primeros reportes, horas antes los estudiantes habían convivido y posteriormente consiguieron unas gomitas enchiladas que presuntamente contenían alguna sustancia prohibida.

Los menores llevaron las golosinas hasta la secundaria con la intención de compartirlas durante la reunión; sin embargo, al consumirlas, al menos tres estudiantes comenzaron a presentar afectaciones en su salud. Ante la situación, personal de la Secretaría de Seguridad de Guadalupe acudió al plantel educativo tras recibir el reporte de lo ocurrido.

Posteriormente, los tres menores fueron trasladados por elementos de la Cruz Verde hacia un hospital del IMSS, donde recibieron atención médica y fueron sometidos a una valoración.

De acuerdo con la información proporcionada, los estudiantes se encuentran fuera de peligro. Tras lo sucedido, padres de familia solicitaron que se realice una investigación para esclarecer cómo llegaron estas sustancias a manos de los alumnos y determinar quién fue el responsable de ofrecer las gomitas.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Se Intoxican 3 Menores con Supuestas Gomitas con Droga en Secundaria 45 en Guadalupe

Una de las madres de familia explicó que el convivio se habría realizado entre cuatro estudiantes y señaló que las golosinas fueron ofrecidas por un joven que anteriormente había mantenido una relación sentimental con una de las afectadas. La mujer manifestó su inconformidad y pidió que se presente una denuncia contra el presunto responsable.

La madre aseguró que los estudiantes desconocían el contenido de las gomitas y que, inocentemente, las llevaron a la secundaria pensando que únicamente se trataba de dulces enchilados que habían comprado entre varios para compartir durante el convivio. Por estos hechos, las familias exigieron que las autoridades correspondientes investiguen lo ocurrido y se deslinden responsabilidades.

Con información de Ray Elizalde/ Noticias N+

RR