Homicidios

Pareja es Asesinada Cuando Caminaban en la Zona Centro de Silao

Las víctimas fueron atacadas por dos personas armadas que tripulaban una motocicleta

Pareja es Asesinada Cuando Caminaban en la Zona Centro de Silao.Pareja es Asesinada Cuando Caminaban en la Zona Centro de Silao. Foto: N+

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Hasta el momento no hay personas detenidas por los hechos, autoridades estatales investigan la agresión armada.

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