Pareja es Asesinada Cuando Caminaban en la Zona Centro de Silao

La noche del pasado miércoles se registró un ataque armado en las inmediaciones del centro de Silao de La Victoria en Guanajuato.

Una mujer y un hombre fueron las víctimas mortales de la agresión, quienes caminaban por la lateral de la carretera León-Silao.

De acuerdo a testigos, dos hombres que tripulaban una motocicleta se les acercaron y sin mediar palabra les dispararon.

La mujer intentó huir de los balazos, sin embargo fue alcanzada a varios metros de donde murió su pareja.

Los hechos fueron reportados a la Central de Emergencias 911, arribaron elementos de distintas corporaciones.

Paramédicos se encargaron de revisar los signos vitales de la pareja, pero ya ninguno de los dos contaba con vida por lo que confirmaron a las autoridades estatales la muerte de ambos.

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Agentes de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato arribaron al lugar para recolectar pesquisas y abrir una carpeta de investigación.

Los cuerpos fueron levantados por integrantes del Servicio Médico Forense (SEMEFO) quienes los trasladaron a un anfiteatro en Guanajuato, Capital.