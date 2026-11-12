¿Quién era Eduardo Valdovinos, Aspirante de Morena en Lázaro Cárdenas Asesinado?

La violencia de nueva cuenta vuelve a conmocionar a Michoacán. Eduardo Valdovinos Padilla, empresario y aspirante a coordinador de la Defensa de la Cuarta Transformación en el municipio de Lázaro Cárdenas, fue asesinado mientras se encontraba en un evento público; aquí te contamos quién era y cuál fue su trayectoria.

Durante una fiesta de cabalgata por San Martín de Tours, en inmediaciones de la tenencia de Buenos Aires, se registró un ataque armado. Los asistentes entraron en pánico y pidieron ayuda a las autoridades, debido a que una persona resultó lesionada.

Luego de brindarle los primeros auxilios, determinaron que ya no contaba con signos vitales, por lo que dieron parte a la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE). La víctima fue identificada como un empresario que estaba por comenzar su carrera en la política.

¿Quién fue Eduardo Valdovinos, asesinado en Michoacán?

El joven Eduardo Valdovinos Padilla era un empresario reconocido en el municipio de Lázaro Cárdenas, Michoacán. Toda su vida vivió en la tenencia de Buenos Aires, por lo que conocía a detalle las problemáticas y áreas de oportunidad de la población.

Por esta razón, a inicios de octubre decidió abrir su perfil en redes sociales para mostrar parte de su proyecto como aspirante a coordinador de la Defensa de la Cuarta Transformación municipal.