Homicidios

¿Quién era Eduardo Valdovinos, Aspirante de Morena en Lázaro Cárdenas Asesinado?

El empresario era aspirante a coordinar la Defensa de la Cuarta Transformación en el municipio michoacano

El empresario Eduardo Valdovinos fue asesinado durante un evento públicoFoto: Especial
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