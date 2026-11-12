¿Quién era Eduardo Valdovinos, Aspirante de Morena en Lázaro Cárdenas Asesinado?
El empresario era aspirante a coordinar la Defensa de la Cuarta Transformación en el municipio michoacano
El empresario era aspirante a coordinar la Defensa de la Cuarta Transformación en el municipio michoacano
La violencia de nueva cuenta vuelve a conmocionar a Michoacán. Eduardo Valdovinos Padilla, empresario y aspirante a coordinador de la Defensa de la Cuarta Transformación en el municipio de Lázaro Cárdenas, fue asesinado mientras se encontraba en un evento público; aquí te contamos quién era y cuál fue su trayectoria.
Durante una fiesta de cabalgata por San Martín de Tours, en inmediaciones de la tenencia de Buenos Aires, se registró un ataque armado. Los asistentes entraron en pánico y pidieron ayuda a las autoridades, debido a que una persona resultó lesionada.
Luego de brindarle los primeros auxilios, determinaron que ya no contaba con signos vitales, por lo que dieron parte a la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE). La víctima fue identificada como un empresario que estaba por comenzar su carrera en la política.
El joven Eduardo Valdovinos Padilla era un empresario reconocido en el municipio de Lázaro Cárdenas, Michoacán. Toda su vida vivió en la tenencia de Buenos Aires, por lo que conocía a detalle las problemáticas y áreas de oportunidad de la población.
Por esta razón, a inicios de octubre decidió abrir su perfil en redes sociales para mostrar parte de su proyecto como aspirante a coordinador de la Defensa de la Cuarta Transformación municipal.
“Creo firmemente que nuestra ciudad tiene gente trabajadora, talentosa y con enormes ganas de salir adelante. Y también creo que cuando nos ayudamos entre nosotros, las cosas pueden cambiar para bien”, escribió para presentarse a la ciudadanía.
Eduardo Valdovinos estaba a cargo de la compañía Más a Prisa Paquetería y Mensajería S.A. de C.V., encargada de transportar paquetes y logística. Dicha compañía cuenta con sucursales en Estado de México, Jalisco, Guanajuato, Guerrero, Nuevo León, Aguascalientes, Querétaro, pero también realiza fletes especiales en toda la República Mexicana.
Aunque aseguraba que su trabajo como empresario le apasionaba, también tenía la intención de hacer algo por su comunidad.
"Necesidad no tengo, meramente es eso, por amor a la ciudad. No tengo ninguna otra aspiración fuera de eso", reveló en una entrevista que compartió en su cuenta.
Valdovinos estaba feliz por ser bien recibido por la comunidad una vez que les hizo saber sus intenciones de formar parte de la política, ya que siempre ha ayudado a las personas de la localidad.
"Si a mí me va bien, que a la comunidad también le vaya bien donde yo vivo. Mi papá me enseñó a compartir, de querer que las personas aprendan y estén bien", dijo en uno de sus últimos videos Eduardo Valdovinos, antes de ser asesinado en Michoacán.
Hasta el momento se desconoce el móvil del crimen, por lo que el caso ya es investigado por las autoridades.
EPP