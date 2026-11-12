Matan a Eduardo Valdovinos, Empresario y Aspirante a Coordinador en Lázaro Cárdenas, Michoacán

Eduardo Valdovinos, empresario y aspirante a la Coordinación de Morena en el municipio de Lázaro Cárdenas, Michoacán, fue asesinado este miércoles 11 de noviembre 2026, luego de asistir a un evento, confirmó la Fiscalía del estado.

Los primeros reportes oficiales han mencionado que el aspirante fue asesinado en un acto público en la tenencia de Buenos Aires. Entre los testimonios recabados se aseguró que el ataque ocurrió en una cabalgata, cuando sujetos armados lo agredieron y tras consumar la acción de inmediato escaparon.

De acuerdo con un comunicado de la Fiscalía local, se inició una carpeta de investigación con relación al homicidio del empresario del sector de paquetería.

La dependencia afirmó que, tras recibir el reporte, elementos de la Guardia Civil acudieron a la zona, donde localizaron al hombre de negocios sin vida a bordo de un vehículo, "por lo que procedieron a resguardar el área y solicitar la intervención del personal ministerial”.

Elementos de la Policía de Investigación y peritos se encargaron de las diligencias correspondientes, entre ellas el procesamiento del lugar de los hechos y la recolección de indicios que serán analizados para establecer las circunstancias de la agresión.

Esta agresión armada se suma a la que sufrió este día Eduardo Martínez, alcalde municipal de Contepec, Michoacán, quien fue atacado a balazos, sin embargo, el edil resultó ileso.

Sobre la violencia en la zona, la organización Causa en Común reportó que, hasta el 10 de septiembre pasado, habían sido asesinados 212 agentes de seguridad pública en el país, un promedio de uno al día, y colocó a Michoacán entre los estados con más casos, con 29 víctimas.

La violencia también golpea a funcionarios locales. En 2025, la organización Data Cívica documentó al menos 246 ataques contra funcionarios de gobierno o aspirantes a cargos judiciales en México, de los cuales 136 terminaron en asesinato.

Mientras que Causa en Común registró, ese mismo año, 348 policías asesinados en el país, con Michoacán entre los estados más afectados.

HVI