Homicidios

Matan a Eduardo Valdovinos, Empresario y Aspirante a Coordinador en Lázaro Cárdenas, Michoacán

La agresión armada fue perpetrada por sujetos que iban a bordo de motocicleta, justo cuando el político estaba en un predio de la zona Oriente de Michoacán

Matan a Eduardo Valdovinos, Empresario y Aspirante a Coordinador en Lázaro Cárdenas, MichoacánOperativo de Seguridad en Michoacán. Foto: Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán

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