Sociedad

¿Qué Pasó en Plaza Aragón? Colocan Sellos de Suspensión a Días del Buen Fin en Edomex

Los clientes y empleados del centro comercial fueron evacuados por autoridades del municipio de Ecatepec

Multiplaza Aragón, ubicada en Ecatepec, Edomex, es un centro comercial muy conocido en la zonaFoto: N+
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¿Qué Pasó en Plaza Aragón y Por Qué Cerraron? Clausuran Centro Comercial de Ecatepec a Días del Buen Fin 2026 | N+