¿Qué Pasó en Plaza Aragón? Colocan Sellos de Suspensión a Días del Buen Fin en Edomex

A unos días del inicio del Buen Fin 2026, Multiplaza Aragón, uno de los centros comerciales más visitados por los mexiquenses que viven cerca de Ciudad Azteca, fue suspendida por autoridades del municipio de Ecatepec, Estado de México; estos fueron los motivos.

Los clientes y empleados del establecimiento ubicado sobre la Av. Carlos Hank González en la colonia Rinconada de Aragón fueron desalojados por personal de Protección Civil y Bomberos de la localidad.

A través de redes sociales se dieron a conocer los videos que muestran la evacuación de Plaza Aragón. Debido a las acciones de las autoridades y sin saber lo que ocurría, varias personas se asustaron y abandonaron las instalaciones.

El equipo de N+ captó cómo se ve la Multiplaza luego de la colocación de sellos de suspensión, ya que aún hay personas al interior del inmueble:

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Colocan Sellos de Suspensión en Plaza Aragón en Ecatepec, Edomex

¿Por qué cerraron Multiplaza Aragón en Ecatepec?

Asimismo, obtuvo imágenes del lugar tras el desalojo, en el que se observan los sellos con folio 2857 y carpeta de investigación DPC/ECA/OP00999/2026. Según datos preliminares, la suspensión de actividades en Multiplaza Aragón ocurrió presuntamente por no cumplir con los lineamientos de Protección Civil.

Por lo tanto, al no tener garantía de la seguridad para las personas que acuden a los establecimientos, no es posible continuar su operación hasta que dichas medidas se cumplan según la normativa mexiquense.

Hasta el momento las autoridades no han informado los detalles exactos del reglamento que fue incumplido por los dueños de la Plaza Aragón. Lo que podría ser desde falta de extintores, salidas de emergencia sin obstrucciones hasta daños estructurales, pero esto no ha sido aclarado. Entonces, se desconoce cuándo volvería a abrir sus puertas a los clientes, lo que podría significar en afectaciones, principalmente para los comercios.

Foto: N+

Lo anterior, porque este viernes 13 de noviembre arranca el Buen Fin 2026, un evento en el que los negocios ofrecen una serie de descuentos y ofertas en productos y servicios. No obstante, la problemática también sería para los habitantes.

Debido a que Multiplaza Aragón es una de las más concurridas en Ecatepec por su cercanía con la estación terminal de Ciudad Azteca de la Línea B del Metro, así como del Mexibús y otros transportes.

Los vecinos de la zona refieren que las calles aledañas al centro comercial se inundan constantemente y presentan daños por socavones.

EPP