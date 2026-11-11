¿Metro CDMX Tendrá Horario Especial por Buen Fin 2026 del 13 al 17 de Noviembre?

La última etapa del año viene acompañada de compras especiales; por esta razón, las personas aprovechan las ofertas y promociones del Buen Fin 2026, el cual, por esta ocasión, cayó en fin de semana de puente por la Revolución Mexicana. Si vas a conseguir los regalos de Navidad o a renovar tu closet u hogar, te contamos cómo será el servicio en el Metro CDMX del 13 al 17 de noviembre.

En N+ te hemos explicado cómo saber si un negocio está en el Buen Fin o si conviene más que el Black Friday, debido a que son miles los establecimientos que participan en la jornada.

Esta es la edición 16 de este evento; los comercios y negocios ofrecen un esquema de descuentos generalizados con la finalidad de apoyar la economía familiar, incentivar la actividad del mercado interno y acrecentar el comercio formal en todo el país.

En el caso de la Ciudad de México, en las 16 alcaldías encontrarás tiendas que serán parte de las ofertas y promociones durante los cinco días establecidos por los organizadores. Al tratarse de un evento que genera una gran movilidad en las calles, las autoridades implementan decisiones específicas para garantizar la seguridad de los consumidores.

Entre ellas destacan el tránsito vial y la circulación de las diferentes modalidades del transporte público, ya que son miles de personas que lo utilizan para llegar a sus destinos y evitar el caos que produce el tráfico.

¿Cuál será el horario del Metro CDMX por el Buen Fin 2026?

Uno de los transportes más usados por los capitalinos es el Metro CDMX, debido a que sus 12 líneas tienen rutas clave para los traslados directos, por ejemplo, de zonas alejadas del Estado de México hasta el Centro Histórico.

Entonces, durante el Buen Fin es común que las plazas comerciales ubicadas en las inmediaciones del primer cuadro de la ciudad, así como de otros puntos que son conocidos por su diversidad de negocios, estén a “reventar”, especialmente en el área de estacionamientos.

Si planeas usar el Metro CDMX durante el Buen Fin 2026, del 13 al 17 de noviembre, debes saber que el horario tendrá ciertos ajustes, ya que se atraviesa un puente o día festivo, que según la Ley Federal del Trabajo (LFT) es un descanso obligatorio. Por lo tanto, el servicio en el transporte será de la siguiente manera:

Viernes 13 de noviembre: de 5:00 a 24:00 horas

Sábado 14 de noviembre: de 6:00 a 24:00 horas

Domingo 15 y lunes 16 de noviembre: de 7:00 a 24:00 horas

Martes 17 de noviembre: 5:00 a 24:00 horas

¿Cómo será el operativo por el Buen Fin en CDMX?

Con la finalidad de garantizar la integridad física y evitar robos o incidentes durante el Buen Fin 2026, la Secretaría de Seguridad de la Ciudad de México (SSC) desplegará 16 mil 300 policías en comercios, plazas y tiendas departamentales.

Por lo tanto, se intensificará la vigilancia y las acciones de control vial en puntos estratégicos de la capital, tales como sucursales bancarias, cajeros automáticos, centrales camioneras y el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), al igual que en los Centros de Transferencia Modal (CETRAM), las instalaciones del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, el Sistema de Transportes Eléctricos (STE) y el Metrobús.

Además, se mantendrá la supervisión permanente a través de las cámaras de videovigilancia del C2 y del C5 de la CDMX, con el objetivo de detectar posibles incidentes, identificar situaciones de riesgo y coordinar la intervención de los cuerpos policiales de manera oportuna.

EPP