Movilidad

¿Metro CDMX Tendrá Horario Especial por Buen Fin 2026 del 13 al 17 de Noviembre?

Inicia la temporada de promociones y descuentos en tiendas, por lo que la movilidad será clave para conseguir las mejores ofertas

Usuarios esperan avance de trenes de la Línea 1 del Metro CDMXFoto: Metro CDMX
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