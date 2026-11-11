Sentencian a Sujeto por Secuestrar a Dos Personas en la Autopista México-Puebla

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla informó que obtuvo sentencia condenatoria de 50 años de prisión contra Javier René ‘N’, de 47 años de edad, por su responsabilidad en el delito de secuestro exprés agravado.

De acuerdo con los hechos acreditados, el 29 de marzo de 2024 dos personas que circulaban sobre la autopista México-Puebla fueron obligadas a detenerse mediante un engaño.

Posteriormente, varios sujetos armados las privaron de la libertad y las trasladaron a otro punto del tramo carretero, donde quedaron bajo vigilancia.

Cargando contenido de X...pic.twitter.com/arrqKykA9P — NMás (@nmas) Cargando...

Las víctimas lograron liberarse y solicitaron apoyo a una patrulla de la Guardia Nacional, lo que permitió la detención de Javier René N., quien posteriormente fue llevado ante la autoridad judicial.

El pasado 5 de noviembre se dictó fallo condenatorio y, el 10 de noviembre, se impuso al sentenciado una pena de 50 años de prisión, además de una multa de 434 mil 280 pesos, suspensión de derechos civiles y políticos y amonestación pública.

La reparación del daño moral será cuantificada en etapa de ejecución, por lo que la FGE Puebla se comprometió a darle seguimiento al cumplimiento de la resolución judicial.

Con información de N+

GMAZ