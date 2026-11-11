Seguridad

Sentencian a Sujeto por Secuestrar a Dos Personas en la Autopista México-Puebla

Javier René 'N' fue identificado por las víctimas de haber participado en los actos delictivos donde fueron privadas de su libertad

Sentenciado Javier René N Secuestro Dos Personas Autopista México PueblaJavier René 'N' fue identificado por las víctimas. Foto: X @FiscaliaPuebla

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Javier René 'N' recibe sentencia de 50 años por secuestro exprés en la autopista México-Puebla. Las víctimas escaparon y pidieron ayuda a la Guardia Nacional. Descubre los detalles de la condena.

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