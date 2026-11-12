Seguridad

Detienen a Dirigente Rural por Presunto Secuestro y Extorsión en Veracruz

Un hombre fue aprehendido por las autoridades por delitos ocurridos en el municipio de Soledad de Doblado. Era presidente de una organización de propietarios de predios en Paso del Macho

Detienen a Dirigente Rural por Presunto Secuestro y Extorsión en VeracruzSe informó que el detenido será puesto a disposición del órgano jurisdiccional correspondiente. Foto: FGE

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José Esteban 'N', líder rural, detenido por secuestro y extorsión en Soledad de Doblado. Las autoridades investigan su participación en delitos que datan de 2021.

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