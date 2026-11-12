Detienen a Dirigente Rural por Presunto Secuestro y Extorsión en Veracruz

La Fiscalía General del Estado de Veracruz (FGE) dio a conocer que una orden de aprehensión se cumplimentó a través de la Unidad Especializada en Combate al Secuestro y la Extorsión (UECS), en contra de José Esteban 'N'.

Según el comunicado de la FGE, el hoy detenido se desempeñaba como presidente de una organización de propietarios rurales de Paso del Macho y fue detenido por su presunta participación en los delitos de secuestro agravado y extorsión agravada.

Las autoridades informaron que los hechos relacionados con el delito de secuestro ocurrieron el 17 de enero de 2021, mientras que los correspondientes al delito de extorsión se registraron en otro periodo, en junio y octubre de 2025, en la localidad de El Izote, municipio de Soledad de Doblado.

Según las indagatorias, el 17 de enero de 2021, las víctimas habrían sido privadas de su libertad por sujetos que ingresaron a su domicilio y se identificaron como agentes judiciales. Durante el cautiverio, presuntamente recibieron llamadas telefónicas de José Esteban “N”.

Datos indican que a estas personas presuntamente les habría exigido firmar contratos de arrendamiento de sus propiedades en beneficio propio y condicionó su liberación al cumplimiento de dicha exigencia.

Posteriormente, José Esteban “N”, presuntamente no pagó la renta de dichos terrenos y continuó exigiendo a las víctimas la cesión de los derechos parcelarios de sus propiedades, hechos relacionados con el delito de extorsión.

De acuerdo con lo informado por las autoridades, el detenido será puesto a disposición del órgano jurisdiccional correspondiente, que determinará su situación jurídica durante la audiencia inicial.