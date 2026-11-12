Movilidad

¿Qué Hacer Si Pagué la Línea de Captura y No Hay Citas para la Licencia Permanente CDMX?

Aquellas personas que tengan antecedente de Licencia Tipo A en Ciudad de México, no deben presentar examen para la Permanente, sólo hacer el trámite.

Hombre en Módulo de Licencias Permanentes CDMX. Qué hacer si pagaste trámite, pero no hay citas en SEMOVI.El plazo límite para tramitar la Licencia de Conducir Permanente en CDMX vence el próximo 31 de diciembre de 2026. Foto: Cuartoscuro.
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Pagaste la Línea de Captura, pero Semovi No Tiene Citas para la Licencia Permanente CDMX: ¿Qué Hacer? | N+