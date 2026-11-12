¿Qué Hacer Si Pagué la Línea de Captura y No Hay Citas para la Licencia Permanente CDMX?

La fecha límite para obtener la Licencia Permanente en Ciudad de México está cada vez más cerca, y en redes sociales crecen los reportes sobre la falta de citas de la Secretaría de Movilidad (Semovi) para completar el trámite. Ante este escenario, en N+ te decimos qué hacer si ya pagaste tu línea de captura.

El costo de la Licencia Permanente CDMX es de 1,500 pesos, sin importar si se trata del trámite por primera vez, reposición o renovación. Este monto se puede pagar en línea o en bancos y supermercados autorizados.

El Gobierno de Ciudad de México anunció este miércoles que la Semovi suspenderá temporalmente el trámite de licencia y control vehicular del 14 al 17 de noviembre para realizar trabajos de reparación. Será hasta el próximo miércoles 18 cuando se retomen los servicios.

¿Qué pasa con las citas en Semovi para tramitar la Licencia de Conducir Permanente?

A través de redes sociales como X -antes Twitter- usuarios han reportado que no han logrado registrar ninguna cita en la página de la Semovi para tramitar la Licencia Permanente, dado que el sistema no muestra disponibilidad desde hace varios días.

Pese a que ya pagaron el total de la Línea de Captura que permitiría habilitar la opción para registrar día, sede y horario para continuar con el trámite de Licencia de Conducir, el sistema no arroja fechas disponibles.

N+ pudo constatar que la página de citas de la Semovi para la Licencia Permanente muestra el calendario iluminado en color rojo, que corresponde al estado "sin disponibilidad" para realizar el trámite.

¿Qué hacer si ya pagué la línea de captura para la Licencia Permanente pero no hay citas?

Los automovilistas que ya pagaron los 1,500 pesos del costo de la Licencia Permanente, pero no han conseguido cita en ningún módulo de la Semovi deben saber que el Gobierno de Ciudad de México cuenta con una opción para obtener la Licencia Permanente en digital, misma que se puede vincular con la App CDMX para teléfonos celulares.

De acuerdo con información proporcionada por la Semovi, la Licencia Digital tiene la misma validez que el documento en físico.

Una vez que el conductor cuenta con la Constancia de Licencia Permanente (que se obtiene en línea), puede solicitar la impresión de este documento oficial en alguno de los Módulos de la Semovi.

Para obtener este documento digital y vincularlo con la App CDMX (previamente descargada en el teléfono móvil del conductor), es necesario seguir los siguientes pasos:

Una vez pagada la línea de captura, debes ingresar a la página https://licenciapermanente.cdmx.gob.mx/ con tu cuenta Llave CDMX. Captura los datos de tu línea de captura y valida tu información. Descarga la Constancia de Licencia Permanente. Descarga la App CDMX en tu celular (disponible en iOS, Android o Huawei). Inicia sesión en la App CDMX con tu cuenta Llave CDMX. Entra al menú y selecciona la opción "Cartera CDMX" o Documentos Digitales. Da clic en el botón agregar credencial. Selecciona la opción Licencia de conducir. Ingreso los datos de tu Constancia de Trámite Permanente (previamente descargada en la página web). Haz clic en agregar para que se genere tu documento digital con código QR de verificación.

En caso de que requieras la Licencia Permanente CDMX en físico debes saber que te puedes presentar sin cita a los distintos módulos SEMOVI. La atención está sujeta a disponibilidad de horarios y carga de trabajo de cada uno de estos centros.