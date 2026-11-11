Sociedad

¿Cuándo Reanudan Trámites para Licencia de Conducir en CDMX? Semovi Informa Fechas

Los servicios y control vehicular permanecerán suspendidos durante algunos días por trabajos de reparación eléctrica

macromódulo instalado por la Secretaria de MovilidadUna persona recibe su licencia de conducir en el macromódulo instalado por la Secretaría de Movilidad. Foto: Cuartoscuro | Archivo

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