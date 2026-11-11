¿Cuándo Reanudan Trámites para Licencia de Conducir en CDMX? Semovi Informa Fechas

Si vas a tramitar tu licencia de conducir o a realizar algún procedimiento relacionado con el control vehicular en la Ciudad de México (CDMX), considera que hay una suspensión temporal de los servicios anunciada por la Secretaría de Movilidad (Semovi).

La dependencia informó que la interrupción de la atención se llevará a cabo del sábado 14 al martes 17 de noviembre de 2026 en los módulos de atención ciudadana.

La medida responde a trabajos de reparación en el sistema de energía eléctrica del edificio sede de la Semovi, ubicado en Álvaro Obregón 269, en la colonia Roma. Estas labores afectarán el funcionamiento de los sistemas informáticos indispensables para llevar a cabo los trámites.

¿Cuándo reanudan los trámites de licencia de conducir en CDMX?

De acuerdo con la Secretaría de Movilidad, los servicios estarán disponibles nuevamente a partir del miércoles 18 de noviembre de 2026.

Por ello, quienes tengan previsto realizar algún procedimiento relacionado con la licencia de conducir o control vehicular deberán anticipar sus gestiones o esperar hasta la fecha señalada para recibir atención en los módulos correspondientes.

Este aviso se suma a una interrupción que la Secretaría de Movilidad comunicó el pasado 5 de noviembre de 2026, aunque aquella estuvo dirigida a concesionarios del transporte público.

Notificó trabajos de mantenimiento en sus plataformas informáticas, los cuales afectaron procedimientos vinculados con la revista vehicular, licencias y control vehicular.

La medida contempló trámites para concesionarios del Transporte Público de Pasajeros en modalidad de Ruta y del Transporte Público Individual de Pasajeros, correspondiente al servicio de Taxi.

FBPT