Identifican Cinco Objetivos Prioritarios de Grupo Criminal en el Valle de Mexicali, BC

La organización criminal que opera en el Valle de Mexicali mantiene presencia en la región, pese a los operativos y detenciones realizados durante los últimos meses, reconoció el secretario de Seguridad Ciudadana de Baja California, Laureano Carrillo.

Durante la glosa del quinto año de gobierno, el funcionario informó que actualmente tienen identificados cinco objetivos prioritarios relacionados con este grupo delictivo, uno de los cuales, de acuerdo con la información de inteligencia, se encontraría fuera de Baja California.

Carrillo explicó que, tras la detención de integrantes de la organización, otros presuntos miembros asumen sus posiciones, por lo que las autoridades actualizan constantemente sus objetivos operativos.

“Los objetivos desafortunadamente detenemos uno y enseguida aparece el relevo, eso es lo que estamos observando ahorita, así que constantemente estamos moviendo los objetivos”, señaló.

El secretario aseguró que los aseguramientos y las acciones operativas han debilitado las redes de mando de la organización. Agregó que las autoridades han observado una menor actividad delictiva en las comunidades rurales, así como una disminución en la presencia de personas armadas y vehículos sospechosos.

“Lo que estamos observando es una dinámica de un perfil más bajo, hemos estado observando menos actividad en el Valle de Mexicali, lo cual es bastante bueno, lo que no significa que no haya delincuencia”, indicó.

Asimismo, informó que mantienen coordinación con la Fiscalía de Sonora para avanzar en las investigaciones contra los objetivos identificados como presuntos autores intelectuales de los asesinatos de dos agentes de la Fuerza Estatal.

El funcionario sostuvo que los operativos y las detenciones continuarán como parte de las acciones para debilitar la estructura de la organización criminal en el Valle de Mexicali.

APG