Seguridad

Identifican Cinco Objetivos Prioritarios de Grupo Criminal en el Valle de Mexicali, BC

El secretario Laureano Carrillo señaló que las detenciones han debilitado la estructura de mando, aunque el grupo mantiene operaciones en la región

Identifican Cinco Objetivos Prioritarios de Grupo Criminal en el Valle de Mexicali, BCIdentifican Cinco Objetivos Prioritarios de Grupo Criminal en el Valle de Mexicali, BC | Foto: N+

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