Fuerte Incendio en Empresa Tarimera Moviliza a Bomberos en Mexicali, BC

Un fuerte incendio consumió gran parte de las instalaciones de una empresa tarimera, provocando una intensa movilización de los cuerpos de rescate y una densa columna de humo de hasta seis metros de altura, que fue visible desde distintos sectores en la ciudad de Mexicali.

El siniestro se reportó durante la tarde de este martes en el cruce del bulevar Palmar de Santa Anita y la calle Cuarta, punto donde las corporaciones de emergencia localizaron un cargamento de madera destinada a procesos de producción totalmente envuelto en llamas.

Dado el alto riesgo de propagación hacia comercios e inmuebles aledaños, la Dirección de Bomberos de Mexicali concentró ocho máquinas extintoras para contener la emergencia, múltiples unidades cisternas y personal operativo en el perímetro para atacar el fuego desde distintos frentes.

Las autoridades municipales confirmaron que, afortunadamente, no se reportaron personas lesionadas ni intoxicadas por el humo durante el siniestro, pero precisaron que las labores de combate, enfriamiento y remoción de escombros de madera se extenderán durante varias horas en la zona.

JMR