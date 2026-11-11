Seguridad

Fuerte Incendio en Empresa Tarimera Moviliza a Bomberos en Mexicali, BC

La columna de humo negro fue visible desde diversos puntos de la capital del estado

Fuerte Incendio en Empresa Tarimera Moviliza a Bomberos en MexicaliFuerte Incendio en Empresa Tarimera Moviliza a Bomberos en Mexicali | Foto: N+

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