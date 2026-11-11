El Valencia de Javier Aguirre Gana, Gusta y Golea en la Copa del Rey

Javier Aguirre, el entrenador que dirigió a la Selección Mexicana en el Mundial 2026, asumió el cargo como director técnico del Valencia a finales de septiembre. El conjunto 'che' está librando una dura batalla por salir de la zona del descenso y el estratega mexicano ya ha dirigido un total de seis compromisos, incluyendo uno en la Copa del Rey.

Hoy, el Valencia visitó al Tavernes en la primera ronda de la Copa del Rey, el torneo copero en donde equipos de todas las divisiones profesionales del futbol español compiten por el trofeo.

El cuadro de Aguirre brilló ante un club de sexta división, el cual tuvo que jugar como local administrativo en el Mestalla, ya que su estadio no cumplía con los requisitos necesarios para albergar el compromiso. Al final, el resultado fue un contundente 0-6 con el que los pupilos del mexicano se clasificaron a la siguiente ronda del certamen.

Los goles del Valencia fueron obra de Dani Raba, Hugo Duro, Luis Rioja, Harvey Elliott y un doblete de Aimar Blázquez.

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Javier Aguirre y el Valencia siguen en zona de descenso

Luego de doce jornadas en LaLiga de España, el Valencia se encuentra metido de lleno en la zona del descenso. Javier Aguirre únicamente ha dirigido al equipo en cinco de esos compromisos, con un balance de un triunfo, dos empates y dos derrotas —una de las cuales llegó ante el Real Madrid—.

Valencia se ubica, al llegar a la pausa por la Fecha FIFA de noviembre, en el lugar 19 de la tabla, únicamente por delante del Málaga. En España, los últimos tres lugares —es decir del décimo octavo al vigésimo— bajan a la Segunda División, por lo que si el torneo terminara hoy, el Valencia descendería.

Afortunadamente para el 'Vasco' Aguirre aún quedan muchos puntos en disputa a lo largo de la campaña y, actualmente, el equipo está a solo un triunfo de salir de la zona roja. En ese sentido, tras finalizar el partido ante Tavernes en la Copa del Rey, el entrenador reconoció que lo importante es comenzar a ganar partidos en la liga.

"Vamos a ver si somos capaces de una vez por todas de engancharnos en la liga", dijo Aguirre en la conferencia de prensa post partido. Su siguiente compromiso en el campeonato liguero será ante el Rayo Vallecano el 21 de noviembre.