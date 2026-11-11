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El Valencia de Javier Aguirre Gana, Gusta y Golea en la Copa del Rey

El entrenador mexicano asumió el mando del equipo con la encomienda de evitar el descenso en esta temporada

Javier Aguirre ganó su primer partido con el Valencia CF en la Copa del ReyJavier Aguirre ganó su primer partido con el Valencia CF en la Copa del Rey | Foto: Reuters

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