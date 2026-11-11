Con Música de Banda, Exigen Liberar a Grupo Norteño 'Los Arras' tras Captura del ‘R2’ en Jalisco

El fin de semana pasado, la presentación musical del grupo Los Arras transcurría de manera normal en el restaurante Sabea ubicado en Zapopan, Jalisco. Fueron contratados para amenizar una reunión. Sin embargo, el concierto fue interrumpido por fuerzas armadas, quienes los detuvieron junto a otros asistentes a la fiesta, entre ellos, Rafael "N", alias,”R2”, líder criminal ligado al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

La caída del ”R2”, provocó una intensa movilización de servicios de emergencia, debido a que se trata de un objetivo prioritario. Además del aseguramiento del líder criminal también se aprehendieron a 20 personas más, entre ellos, los integrantes de la agrupación de música norteña, de acuerdo con lo que han denunciado conocidos y sus familiares.

Según las autoridades, durante el operativo en el restaurante Sabea, ubicado en la avenida México 2789, en la colonia Vallarta Norte, se desató una balacera, ya que hombres armados atacaron a los agentes federales, quienes respelieron la agresión y resultó herido el "R2", al igual que un oficial de la Secretaría de Marina.

El “R2” fue trasladado al Hospital Civil Fray Antonio Alcalde de Guadalajara, Jalisco, el cual se encuentra fuertemente custodiado. Rafael "N" es identificado como el líder de la facción “Los Rs”, brazo armado del CJNG, con operación en Jalisco y Michoacán. Asumió el liderato de la organización luego de que su hermano, Ramón Ángel, alias, “R1”, fue detenido en julio pasado.

“Los Rs” están involucrados en delitos de tráfico internacional de metanfetamina y cocaína, extorsión, secuestro, homicidio y ataques contra fuerzas de seguridad en zonas como Apatzingán, Uruapan, Morelia y Guadalajara.

En tanto, el resto de las personas detenidas durante el operativo se encuentran bajo resguardo de autoridades de la Fiscalía General de la República (FGR) y de la Fiscalía de Jalisco, en instalaciones del Ministerio Público Federal.

Se informó que entre las personas sospechosas se encuentran acompañantes o integrantes de su célula operativa, entre ellos, “El Fénix”, así como dos personas extranjeras. Sin embargo, también están los integrantes del grupo Los Arras.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Músicos Piden Liberación de Compañeros Aprehendidos en Operativo contra el R2, Jalisco

¿Qué pasará con el grupo Los Arras detenidos con el R2?

El grupo Los Arras, se creó en Guadalajara, Jalisco. En sus redes sociales constantemente hacían promoción de sus eventos en los que con música norteña ponían a bailar a los asistentes cada fin de semana en el negocio que apenas tenía un mes de operación.

No obstante, el domingo que tocaban en una fiesta que llevaba casi 24 horas, quedaron en medio del ataque armado derivado de la detención. Eran conocidos por presentarse en bares y restaurantes donde interpretaban corridos. Sus familiares refieren que no tienen nada qué ver con las personas que buscaban las autoridades, ya que incluso también detuvieron a meseros y otros trabajadores.

“Como cada fin de semana el grupo Los Arras asistió a un evento donde fueron contratados para hacer su trabajo de músicos. Lamentablemente estuvieron trabajando en el lugar equivocado”, escribió en redes Nadsheli Yalid, hermana de uno de los integrantes.

Los familiares de los cuatro integrantes y un elemento de su staff, realizaron una manifestación al exterior de las instalaciones policiales, donde al ritmo de música de Los Cadetes de Linares indicaron que su trabajo no debería ser criminalizado.

“Solo estaban trabajando. Todos los que nos dedicamos a este medio no sabemos a qué personajes les brindaremos nuestros servicios, espero pronto salgan libres y que el gobierno le regrese a cada uno sus instrumentos”, indicó uno de los asistentes.

Ahora sus seres queridos esperan las indicaciones de sus abogados, ya que se prevé que en unas horas todos los detenidos sean trasladados al Penal de Puente Grande, Jalisco, donde continuarán con su proceso penal.

EPP