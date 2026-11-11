Seguridad

Con Música de Banda, Exigen Liberar a Grupo Norteño 'Los Arras' tras Captura del ‘R2’ en Jalisco

La banda trabajaba en el inmueble donde fue detenido Rafael "N", líder de una célula criminal ligada al CJNG

Familiares de integrantes de Grupo Las Arras piden su liberación tras detención del "R2" en GuadalajaraFoto: N+
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