Seguridad

Encuentran a Hombre Sin Vida Dentro de un Dique en Ciudad Juárez

De acuerdo con los primeros reportes, la víctima vestía ropa en tonos oscuros y botas de trabajo

Hombre Sin Vida Dentro de un DiqueHombre Sin Vida Dentro de un Dique. Foto: N+

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Encuentran a un hombre sin vida en un dique. Sin señales de violencia, vestía ropa oscura y botas de trabajo.

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