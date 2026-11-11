Encuentran a Hombre Sin Vida Dentro de un Dique en Ciudad Juárez

La tarde de este martes fue localizado el cuerpo sin vida de un hombre al interior del dique ubicado en la colonia La Presa, en el cruce del eje vial Juan Gabriel y el bulevar Zaragoza, en Ciudad Juárez.

De acuerdo con los primeros reportes, una llamada al número de emergencias 911 alertó sobre la presencia de una persona en el agua, con la cabeza sumergida, por lo que se solicitó el apoyo de los cuerpos de emergencia.

Al llegar al lugar, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal confirmaron el hallazgo y señalaron que el cuerpo no presentaba huellas de violencia. Además, indicaron que la víctima vestía ropa oscura y botas de trabajo.

Posteriormente, elementos del Departamento de Bomberos realizaron las maniobras correspondientes para recuperar el cuerpo, mientras que personal de Criminalística llevó a cabo las diligencias para determinar cómo ocurrieron los hechos.

Finalmente, una unidad del Servicio Médico Forense acudió al sitio para efectuar el levantamiento del cuerpo y trasladarlo a sus instalaciones, donde se le practicará la necropsia de ley para determinar la causa de muerte.