Secretaría de Marina y FGR Realizarán Traslado del 'R2' al Penal de Puente Grande, tras Cirugía

Rafael ‘N’, el ‘R2’, será trasladado esta noche a las instalaciones de la sede de la Fiscalía General de la República (FGR) y, posteriormente, llevado al Centro Penitenciario de Puente Grande, Jalisco, para su ingreso al área médica, de acuerdo con información de la secretaría de Marina.

El "R2" lleva hospitalizado más de 40 horas en el Antiguo Hospital Civil de Guadalajara, donde ha recibido atención médica tras ser capturado el pasado 8 de noviembre en el restaurante Sabea, ubicado en la colonia Vallarta Norte. Su traslado se realizará mediante un fuerte dispositivo de seguridad.

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Personal de la Marina estará a cargo del traslado, una vez concluidas las coordinaciones ministeriales y médicas correspondientes, garantizando la seguridad e integridad física del detenido. En tanto, se observa una ambulancia en el lugar, donde se prevé que sea trasladado tras su cirugía.

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La seguridad en el Antiguo Hospital Civil de Guadalajara se reforzó. Se registró un incremento en la presencia de elementos de la Secretaría de Marina en las inmediaciones del lugar. Al menos cuatro unidades con decenas de elementos de seguridad, a bordo de vehículos de alto blindaje, llegaron a la zona para reforzar el operativo.

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La presencia de los uniformados generó un ambiente de tensión entre algunas personas que acudieron al hospital para visitar a sus pacientes.

¿Cuál es el estado de salud del ‘R2’? Entre las lesiones que presentó Rafael ‘N’, la considerada de mayor gravedad fue la que sufrió en el abdomen, debido a que le provocó una perforación en el colon.

Entre los 21 detenidos se tienen idenficados a Ángel Gabriel "N", “El Cumby”, jefe regional del CJNG en Uruapan, Pátzcuaro y Quiroga, Michoacán. Es sobrino del "R1" y "R2". Así como a Fernando Omar "N", "El Fénix" y/o "El Prángana", jefe de plaza de Uruapan, Michoacán. Responsable de extorsiones y cobro de piso al sector aguacatero y comercial, secuestros y desapariciones.

También hay integrantes del grupo norteño "Los Arras", que según sus familiares son inocentes, y no tienen relación con dicho grupo y líder criminal.