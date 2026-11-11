Seguridad

Secretaría de Marina y FGR Realizarán Traslado del 'R2' al Penal de Puente Grande, tras Cirugía

Rafael "N" será trasladado al penal de máxima seguridad en medio de un fuerte dispositivo de seguridad

Secretaría de Marina y FGR Realizarán Traslado del 'R2' al Penal de Puente Grande, tras CirugíaN+

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Rafael 'N', alias 'R2', fue trasladado tras 24 horas en el Antiguo Hospital Civil de Guadalajara. Su estado es delicado por una perforación en el colon

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