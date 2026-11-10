Seguridad

Detienen a el ‘Fénix’ Durante Operativo de Captura del ‘R2’ en Guadalajara

El sujeto es otro líder criminal que operaba en Uruapan y Apatzingán, en Michoacán

El FénixEl Fénix es acusado de extorsionar a empresarios aguacateros. Foto: N+

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Capturan a otro líder criminal en Guadalajara: 'Fénix', vinculado a extorsiones y violencia en Michoacán.

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