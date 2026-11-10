Detienen a el ‘Fénix’ Durante Operativo de Captura del ‘R2’ en Guadalajara

Dentro del grupo de los 20 detenidos en el operativo donde fue asegurado Rafael ‘N’, alias el ‘R2’, se encuentra otro líder del grupo criminal, identificado como Fernando Omar ‘N’, alias el ‘Fénix’ o el ‘Prángana’.

El detenido operaba en el municipio de Uruapan y Apatzingán, en Michoacán, y es señalado como uno de lo generadores de violencia de aquel estado. Está acusado de extorsiones, cobro de piso a empresarios aguacateros, restaurantes y bares. Además de secuestros y desapariciones.

Asimismo, en el restaurante ubicado en la colonia Circunvalación Vallarta, se detuvo a otras 18 personas; entre ellos se encuentran los cuatro integrantes del grupo norteño Los Arras y un miembro del staff.

Se trata de Diego, alias el ‘Batakito’, encargado de la batería y es el vocalista principal, Eduardo ‘El Tigrillo’ es el acordeonista; Fello Fredy quien toca el bajo quinto y ‘El Compa Arrayán’, encargado de la tuba.

Desde el domingo por la noche familiares de la agrupación norteña llegaron a pedir informes a la Fiscalía General de la República. Señalaron fuera de micrófonos que ellos solo llegaron a trabajar y no sabían para quién tocaban, el encargado de hacer los contratos es su manager.