Seguridad

Sujeto es Asesinado a Balazos en Presunto Punto de Venta de Drogas en Hermosillo

Aparentemente dos hombres armados le dispararon a la víctima tras irrumpir un domicilio de la colonia Álvaro Obregón de la capital de Sonora

Sujeto es Asesinado a Balazos en Presunto Punto de Venta de Drogas en HermosilloSujeto es Asesinado a Balazos en Presunto Punto de Venta de Drogas en Hermosillo. Foto: Archivo N+

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