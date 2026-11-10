Sujeto es Asesinado a Balazos en Presunto Punto de Venta de Drogas en Hermosillo

Dos hombres vestidos de negro irrumpieron en la madrugada para atacar a balazos a un vecino de la colonia Álvaro Obregón, quien fue sorprendido cuando estaba en la cochera de su domicilio, al norte de Hermosillo.



El homicidio sucedió alrededor de las 04:00 horas de este martes, en la calle Saturnino Campoy, donde David Ricardo 'N', de 48 años, recibió múltiples impactos de proyectiles de arma de fuego que le provocaron la muerte en el mismo lugar.



Los primeros datos establecen que los agresores llegaron hasta donde se encontraba la víctima y dispararon repetidamente en su contra, para retirarse del sitio.



El inmueble donde ocurrió el ataque era señalado por vecinos como presunto punto de venta de drogas. Además, las autoridades tenían conocimiento de que el fallecido era consumidor de estupefacientes.



Asimismo, de acuerdo a reportes oficiales, David Ricardo 'N' contaba con antecedentes penales por narcomenudeo, lesiones y daños.